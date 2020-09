Bloomberg xác nhận, ngoài iPhone 12 Apple sẽ ra mắt thêm loạt sản phẩm mới với thiết kế chưa từng có

Hôm nay 1/9, trong báo cáo mới nhất của mình, Bloomberg đã xác nhận Apple sẽ có nhiều sản phẩm mới được trình làng vào thời gian tới.

Theo thông tin được biết, ngoài series iPhone 12, Bloomberg cho biết Apple sẽ trình làng thêm một chiếc iPad Air với viền màn hình siêu mỏng cùng với hàng loạt những chiếc Apple Watch thời thượng, bao gồm thiết bị kế nhiệm Apple Watch Series 5 và một thiết bị kế nhiệm Apple Watch Series 3 dành cho phân khúc thấp hơn.

iPad Air sẽ từ bỏ thiết kế với viền màn hình mỏng tương tự iPad Pro

Cụ thể, chiếc đồng hồ thông minh mà Apple cung cấp sẽ được trang bị cảm biến đo nồng độ oxy trong máy. Còn với phiên bản giá thấp hơn thig vẫn sẽ có những tính năng ưu việt như: chip nhanh hơn và chế độ dự đoán cú ngã. Mặc dù vậy chiếc Apple Watch Series 3 này sẽ không có thiết kế toàn màn hình và hiện đang được bán với giá 199 USD.

Apple Watch hiện đang là một trong những sản phẩm của Apple bán chạy nhất thế giới

Đối với dòng sản phẩm của iPad Air mới, Bloomberg chỉ cung cấp thông tin rằng sản phẩm này sẽ có phần thiết kế với viền màn hình siêu mỏng, ngoài ra thì không có thêm gì cả. Một bản vẽ gần đây được cho là của sản phẩm này cho thấy nó vẫn sẽ có một nút bấm được tích hợp cảm biến vân tay. Tuy nhiên nó sẽ sử dụng cổng kết nối USB-C thay cho cổng Lightning trước đó. Nếu đây là sự thật thì nó sẽ là một bước đột phá mới đối với dòng sản phẩm iPad Air lần này.

Sự kiện ra mắt iPhone 12 có thể được tổ chức trực tuyến vì dịch bệnh

Bloomberg cũng cho biết, đối với các sản phẩm iPhone 12 có giá thấp sẽ được ưu tiên bán trước vào tháng 10, những sản phẩm có giá cao hơn sẽ được bán vào những đợt cuối năm. Những sản phẩm iPhone 12 có giá thấp hơn sẽ dùng sườn máy được cấu thành từ nhôm, trong khi các phiên bản đắt tiền hơn sẽ có sườn máy làm từ thép không gỉ. Về phía Apple cũng cho biết chiếc iPhone có màn hình 6.7 inch sẽ là điểm nhấn của năm nay.

