Ngoài nhan sắc, nam chính 'Nguyệt thượng trọng hỏa' có gì mà khán giả phát sốt đến vậy?

Mỹ nam La Vân Hi trước đó từng gây dấu ấn trong "Hương mật tựa khói sương". Nam diễn viên được đánh giá rất phù hợp với tạo hình cổ trang.

Tối 28/5, bộ phim "Nguyệt thượng trọng hỏa" do La Vân Hi - Trần Ngọc Kỳ đóng chính đã chính thức ra mắt trên hệ thống Tencent - IQiyi - Youku. Đây là dự án được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Thiên Lại Chỉ Diên.

Trong phim, La Vân Hi sẽ đảm nhiệm nhân vật Thượng Quan Thấu - một anh chàng thư sinh lễ độ, nho nhã, luôn mang vẻ ngoài trầm tĩnh, ôn nhi nhưng lại toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Bộ phim hứa hẹn cũng sẽ gây sốt vì dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp.

Từ khi khởi quay đến thời điểm bắt đầu phát sóng, bộ phim đều nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là nam chính La Vân Hi. Trước đó, anh chàng từng gây sốt với hành động hậu trường khi lịch thiệp lau môi cho bạn diễn sau khi hôn cùng màn múa quạt, múa kiếm đẹp như Tiểu Long Nữ và gảy đàn, phi thân cực điêu luyện.

Đặc biệt, trước giờ ra mắt ekip sản xuất đã tung bản nhạc phim có tên Duyên Khởi do La Vân Hi thể hiện. Có thể thấy, không chỉ đẹp tra, đóng phim tốt mà La Vân Hi còn hát rất hay. Ngay khi được đăng tải, bản nhạc phim của nam diễn viên đã được nhiều người chia sẻ và ca ngợi hết lời.

Được biết, anh chàng La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực, từng tốt nghiệp ở Học viện Hí kịch Thượng Hải. Năm 2010, a nh chàng chính thức ra mắt với thân phận là thành viên nhóm nhạc JBOY3. Vốn dự định theo con đường ca nhạc nhưng vạn lần không ngờ tới, con đường diễn xuất của La Vân Hi lại thuận lợi vô cùng.

Năm 2012, anh tham gia diễn xuất phim "Gặp anh ở thời gian đẹp nhất" hợp tác cùng Đàm Tùng Vận. Dù tạo hình hiện đại của La Vân Hi cũng rất điển trai, nhưng sau khi xem những thước phim cổ trang thì thấy tạo hình điện đại không điển trai bằng.

Năm 2015, La Vân Hi từng hợp tác cùng bạn diễn Ngô Thiến trong bộ phim "Bên nhau trọn đời". Tuy nhiên, thời điểm đó dù xuất hiện trong khá nhiều bộ phim nhưng La Vân Hi vẫn khá mờ nhạt, chưa thể nổi tiếng.

Mãi đến năm 2018, sau khi La Vân Hi hợp tác cùng với Dương Tử trong "Hương mật tựa khói sương", sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc. Đây chính là vai diễn đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả, giúp nam diễn viên bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất.





Nối tiếp thành công, La Vân Hi nhận đóng vai chính trong "Nguyệt thượng trọng hỏa" cùng Trần Ngọc Kỳ. Hiện tại, bộ phim này đang được phát sóng.





[Vietsub] Duyên Đi - OST Nguyệt Thượng Trọng Hỏa/Trần Ngọc Kỳ - La Vân Hi.



