Ngọc Trinh hóa tổng tài bận bịu làm việc trên xế hộp, hé lộ mức thu nhập 4 tỷ/ngày

Từ trước đến nay, cư dân mạng thường thấy Ngọc Trinh xuất hiện xa hoa lộng lẫy trong những set đồ hàng hiệu, thoải mái đập hộp những món đồ tiền tỉ, ở trong biệt thự lung linh, xế hộp đắt tiền, liên tục đi chu du khắp thế giới... Chính vì vậy, nhiều người thắc mắc "nữ hoàng nội y" kiếm ở đâu ra mà nhiều tiền như vậy?



Không dấu diếm làm gì, Ngọc Trinh luôn công khai số tài sản mình có với công chúng. Trước đó, người đẹp cũng tiết lộ thời gian gần đây ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí , cô cũng không nhận đóng phim vì mức cát xê quá cao.

Ngọc Trinh tranh thủ làm việc trên xế hộp 14 tỷ.

Cụ thể, mới đây trong vlog trò chuyện ăn uống cùng người chị em thân thiết Diệu Nhi, Ngọc Trinh đã bật mí lý do không tham gia show truyền hình là do cô không giỏi kiến thức nên rất ngại khi phải trả lời các câu hỏi.

Nguyên nhân 2 năm qua người đẹp không đóng phim là do "Hiện tại chưa tìm được kịch bản phù hợp, với lại giá cát xê cũng hơi... (cô nàng chỉ tay lên trời ngầm ẩn ý cát xê rất cao)". Sau phần trả lời của Ngọc Trinh, Diệu Nhi gật gù: "Là cao lắm đấy, nhạy cảm quá nên cho qua nhé!".

Ngọc Trinh đang điều hành một công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp và được định giá lên tới gần 138 tỷ đồng.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp cũng từng tiết lộ, thường thì Ngọc Trinh sẽ không bao giờ nhận lời những hợp đồng quảng cáo có giá dưới 10.000 USD (khoảng 200 triệu VNĐ), trừ một số trường hợp đặc biệt.



Do đó, hiện tại hầu hết thời gian, Ngọc Trinh đều dành để tận hưởng cuộc sống và tập trung phát triển công ty riêng.

Người đẹp tiết lộ doanh thu mỗi ngày dao động từ 1,6 - 4 tỷ khiến dân tình trầm trồ.



Người đẹp khiến cư dân mạng bất ngờ khi cho biết, bản thân đang điều hành một công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp và được định giá lên tới gần 138 tỷ đồng. Thậm chí, người đẹp còn chia sẻ khoảnh khắc tranh thủ làm việc trên xế hộp gần 14 tỷ, tiết lộ doanh thu mỗi ngày dao động từ 1,6 - 4 tỷ khiến dân tình trầm trồ.

Căn biệt thự ở Sài Gòn từng được người đẹp tiết lộ có giá hơn 40 tỷ đồng.

Thu nhập khủng như thế, việc Ngọc Trinh có cuộc sống sang chảnh, xa hoa cũng không có gì bất thường. Người đẹp sở hữu 2 căn biệt thực đẹp lung linh ở Hà Nội và Sài Gòn, trong đó căn biệt thự ở Sài Gòn từng được người đẹp tiết lộ có giá hơn 40 tỷ đồng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ