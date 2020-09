Ngọc Trinh bị CĐM lên án vì màn đập hộp quà sinh nhật "cục súc", có ý chê những món quà giá trị thấp

Trong video mới nhất trên kênh Youtube Ngọc Trinh Official, nữ hoàng nội y đã có màn đập hộp hoành tráng sau hơn 1 năm không thực hiện. Ngọc Trinh lí giải cho quãng thời gian nghỉ dài hơn này là bởi dịch COVID-19 nên cô ít được ra nước ngoài mua sắm. Không chỉ bóc đồ tự mua, dàn hộp đồ hiệu đầy ắp này còn có cả những món quà mà Ngọc Trinh được tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua.

Đáng chú ý là trong video này, Ngọc Trinh bị cư dân mạng lên á vì thái độ mở quà khá "cục súc", quăng ném đồ liên tục và có ý chê bai những món đồ ít tiền. Cụ thể mỗi khi mở quà cô nàng đều có thể đọc vanh vách giá áng chừng của từng món quà vì thói nghiện shopping "ăn vào máu". Và mỗi khi tới một món quà nào có giá trị mà đối với cô nàng cho là thấp thì Ngọc Trinh đều nói "rẻ không à"/ "giá rất mềm" khiến người xem không khỏi sốc nhẹ.

Ngọc Trinh công khai giá tất cả các món đồ kể cả quà tặng

Tuy nhiên, một số fan của Ngọc Trinh vẫn cho rằng điều này là bình thường, bởi trong các clip đập hộp hàng hiệu tự mua khác - Ngọc Trinh vẫn thường xuyên ném đồ như vậy, "đến hàng hiệu đắt tiền mua về còn không tiếc mà ném xuống đất, thì hộp quà được tặng bị ném cũng có sao đâu". Hơn nữa fan của cô nàng cho rằng quà tặng rồi thì chủ nhân làm gì với món quà đều là quyền của họ và mọi người không nên phán xét.

Ý kiến của CĐM

Theo Thanh Thùy/SKCĐ