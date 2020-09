Ngọc Trinh `chơi lớn` tổ chức tiệc mừng 5 triệu followers, mặc váy hệt như bikini khoe vòng 1 đồ sộ

vừa chạm 5 triệu người theo dõi, cô liền chi 50 triệu thưởng nóng cho 10 fan. Đặc biệt, tối qua (31/8), "Nữ hoàng nội y" còn tổ chức buổi tiệc sang chảnh và hoành tráng để mời hội bạn thân đến chung vui. Ngọc Trinh hiện đang là một trong số những mỹ nhân "hút" fan nhất trên các trang mạng xã hội . Mới đây tài khoản Instagram của Ngọc Trinh

Bữa tiệc hoành tráng được Ngọc Trinh tổ chức tối ngày 31/8.

Những gương mặt quen thuộc như Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, NTK Đỗ Long,... đều đã tề tựu đông đủ để chúc mừng Ngọc Trinh. Có thể thấy chủ đề của bữa tiệc là tông màu hồng trắng - 2 màu yêu thích của Ngọc Trinh. Bản thân cô nàng cũng diện chiếc váy hồng lấp lánh có dây rút ở hai bên đùi, phần ngực và lưng cắt xẻ táo bạo khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Phần vải che vòng 1 của Ngọc Trinh được người xem ví von chỉ có kích cỡ ngang... một chiếc bikini, khoe trọn đôi gò bông đào đầy đặn, cực nóng mắt.

Ngọc Trinh hở bạo với chiếc váy kim tuyến hồng. Ngọc Trinh hở bạo với chiếc váy kim tuyến hồng.

Trong khi bạn thân hở bạo thi Quỳnh Thư lại chọn phong cách sang trọng với bộ váy bằng vải Tweed cùng túi Lady Dior tông hồng đậm. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn như một cặp sinh đôi với màu hồng nhạt "tông xuyệt tông".

Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp - Quỳnh Thư bên dàn người đẹp và doanh nhân Phượng Chanel.

Giữa dàn khách tôn trọng chủ đề của bữa tiệc thì "đại gia" Phượng Chanel lại... lạc quẻ với chiếc váy quây màu đen có bèo nhún ở trước ngực diện cùng túi Chanel chuẩn thương hiệu bản thân. Tuy bộ đồ lần này của Phượng Chanel không thảm họa nhưng lại lệch hẳn so với dresscode của bữa tiệc khiến khán giả không khỏi "nhức mắt".

Phượng Chanel lạc quẻ trong bữa tiệc của Ngọc Trinh.

Thúy Kiều - quản lý thân cận của Ngọc Trinh.

NTK Đỗ Long.

Diệu Nhi và stylist Phạm Bảo Luận

Mới đây, "nữ hoàng nội y" tiếp tục có ý định mở thưởng nếu Tiktok sở hữu 5 triệu người theo dõi (hiện là 3,6 triệu người). Chưa dừng lại ở đó, kênh Youtube Ngọc Trinh Official cũng sắp cán mốc 2 triệu người theo dõi và cô nàng không ngần ngại tiếp tục treo thưởng lớn. Thể lệ về giải thưởng của kênh Youtube hiện vẫn chưa được bật mí.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ