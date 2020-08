Đang quay clip 'chanh xả', Ngọc Trinh lại bất ngờ chửi thề khiến người nghe không khỏi sốc

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh vốn được biết đến là 'nữ hoàng nội y', thường xuyên diện những bộ đồ nóng bỏng , không ngại hở để khoe trọn lợi thế cơ thể của mình. Bên cạnh đó, những bộ cánh tiểu thư điệu đà, sang chảnh cũng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của cô nàng.

Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải những clip đời thường tại những nơi sang chảnh hoặc tiện thể khoe cơ ngơi 'tiền tỷ' của mình. Và mới đây, cô nàng lại tiếp tục cập nhật trên story Instagram đoạn clip bản thân đang tạo dáng khi đi cầu thang trong một sự kiện sang trọng.

Khi nhận ra mình nói cái gì đó 'sai sai', Ngọc Trinh liền lập tức che miệng.

Từ clip có thể thấy, nàng siêu mẫu đã cột tóc nửa cao, mặc váy đầm xòe màu đen trễ ngực tay bồng, vừa nữ tính tiểu thư nhưng cũng không kém phần sexy.

Tuy nhiên, khi đang tạo dáng sang chảnh để bước xuống cầu thang, có vẻ như 'nữ hoàng nội y' quên rằng mình đang quay clip nên đã lỡ miệng chửi thề. Tuy nhiên, khi nhận ra mình nói cái gì đó 'sai sai', Ngọc Trinh liền lập tức che miệng.

Sau khi chửi tục xong Ngọc Trinh đã bật cười, che miệng rồi bước lảo đảo xuống cầu thang.

Có thể thấy, sau khi chửi tục xong Ngọc Trinh đã bật cười, che miệng rồi bước lảo đảo xuống cầu thang. Đoạn clip này vẫn được cô nàng thoải mái chia sẻ lên mạng, chứng tỏ người đẹp không hề ngượng ngùng mà chỉ cảm thấy buồn cười vì hành động bộc phát của mình.





Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh lỡ miệng văng tục trên mạng xã hội . Trước đây không lâu, khi đang mặc bộ bikini gợi cảm và đứng chơi trên xích đu, chiếc xích đu bất chợt văng mạnh khiến người đẹp trượt chân suýt ngã sấp mặt xuống dưới. Lúc này, Ngọc Trinh cũng vô tình chửi thề 1 câu rồi từ bật cười thích thú.

Ngọc Trinh cũng từng buột miệng chửi thề khi suýt bị ngã trên xích đu.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ