Ngọc Trinh công khai hôn trai lạ khiến CĐM rần rần tìm danh tính

Từ trước đến nay, mọi thông tin liên quan đến Ngọc Trinh luôn là điều khán giả chú ý, đặc biệt là chuyện tình và các mối quan hệ xung quanh của cô nàng. Ở tuổi 30, Ngọc Trinh ngày càng thành đạt, giàu có và xinh đẹp, sở hữu cơ ngơi vững chắc cùng nhiều xế hộp tiền tỉ, thế nên nửa kia của siêu mẫu được nhiều người đồn đoán chắc chắn sẽ 'không phải là dạng vừa'.



Mới đây, trên trang cá nhân của mình Ngọc Trinh đã chia sẻ những hình ảnh cùng hội bạn thân tụ tập ăn uống. Trong đó, người xem xôn xao trước khoảnh khắc 'chân dài' công khai để một chàng trai ân cần đút đồ ăn cho mình, còn chẳng ngại hôn lên má người đàn ông này.

Ngọc Trinh chẳng ngại hôn lên má người đàn ông này.

Đến khi lướt trang cá nhân của người đàn ông, có thể thấy anh từng công khai tỏ tình với Ngọc Trinh rằng: "I love you" (Anh yêu em). Thế nên đông đảo khán giả không ngừng tò mò đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Công khai đút đồ ăn.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người đồn đoán liệu đây có phải chàng trai bí ẩn mà Ngọc Trinh vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay. Bởi trước giờ, dù có đăng hình thì cô nàng cũng luôn tìm cách che chắn rất kỹ để mọi người không thể đoán ra được.



Thế nhưng rất tiếc rằng, cặp đôi không có mối quan hệ tình cảm yêu đương nào cả mà chỉ là bạn thân mà thôi. Nếu là người hâm mộ luôn theo sát từng bước chân của 'nữ hoàng nội y' mọi người có thể biết được ngay người đàn ông trong ảnh là người thường xuyên sát cánh cùng người đẹp trong mọi sự kiện, cuộc vui và là bạn thân thiết của Ngọc Trinh đã hơn 10 năm.

Cả 2 là bạn bè thân thiết đã hơn 10 năm.



Được biết, cả hai quen nhau từ khi 'nữ hoàng nội y' vẫn chưa nổi tiếng, mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz. Bên cạnh đó, anh chàng này đồng hành bên cạnh Ngọc Trinh với tư cách là trợ lý.

