Ngọc Trinh phải lòng đôi cao gót có hình 'nhạy cảm', thích thú đăng lên mạng khiến nhiều người sốc

Ngọc Trinh hiện đang là cái tên hot nhất nhì showbiz Việt. Không chỉ thoải mái đăng tải những hình ảnh và clip sexy gợi cảm, Ngọc Trinh còn có niềm đam mê bất tận với mua sắm hàng hiệu, những món đồ đặc biệt và đắt tiền.

Trong đó, giày cao gót là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ Ngọc Trinh . 'Nữ hoàng nội y' còn sở hữu bộ sưu tập những đôi giày cao gót khủng, nhiều lần khoe lên mạng xã hội khiến người xem choáng ngợp.

Ngọc Trinh sở hữu bộ sưu tập giày cao gót khủng

Mới đây, cô nàng tiếp tục phải lòng một đôi giày cao gót mới. Tuy nhiên, khi được người đẹp đăng tải lên story cá nhân, nhiều người không khỏi sốc khi phát hiện đôi giày này có phần gót mang hình... bộ phận sinh dục của nam giới.

Không những thế, khi đăng tải hình ảnh người mẫu gốc Trà Vinh còn thích thú viết: “Nhìn hot quá nè cả nhà. Nếu cưng dài hơn 10 phân chị hốt liền”.

Bình thường, hễ có món đồ nào mình muốn mua thì Ngọc Trinh đều không ngần ngại đăng tải lên trang cá nhân. Hầu hết đó đều là những món đồ hiệu đắt đỏ, tuy nhiên đôi cao gót này lại thu hút người đẹp nhờ thiết kế khác lạ.

Hình ảnh đôi giày được 'nữ hoàng nội y' đăng tải

Trên tài khoản chính thức, đôi giày cao gót mà Ngọc Trinh yêu thích cũng được mô tả có phần gót chính là bộ phận sinh dục nam. Đôi giày này được bán với giá 3,8 triệu đồng. Không ít cư dân mạng cũng xôn xao trước hình ảnh đôi giày này.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy không hài lòng vì vốn là người nổi tiếng, sở hữu trang cá nhân hàng triệu người theo dõi như Ngọc Trinh lại đăng những món đồ có hình nhạy cảm như thế. Trước đó, Ngân 98 cũng từng CĐM sốc nặng khi có hành động đăng ảnh bộ phận sinh dục nam lên mạng, gây ra làn sóng chỉ trích nặng nề.