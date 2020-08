Ngọc Trinh bất ngờ bị fan bỏ theo dõi trên Instagram sau khi đăng tải ảnh xuyên thấu nhạy cảm

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh vốn được biết đến là 'nữ hoàng nội y', thường xuyên diện những bộ đồ nóng bỏng , không ngại hở để khoe trọn lợi thế cơ thể của mình.

Cô thường xuyên xuất hiện với bộ độ thiếu vải, không ngại đối mặt với scandal và thẳng thắn đối mặt với antifan. Đặc biệt, bộ đồ cực kỳ thiếu vải trong LHP Cannes 2019 của Ngọc Trinh chắc chắn sẽ trở thành ấn tượng không thể nào quên.

Bộ ảnh được Ngọc Trinh chia sẻ.



Mới đây, nàng siêu mẫu 8x bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh vô cùng sexy, gợi cảm. Trong ảnh, Ngọc Trinh diện bộ đồ lưới xuyên thấu, bên trong không mặc nội y, thoải mái tạo dáng cùng sóng nước trên biển khiến người xem không thể rời mắt.



Qua bức ảnh chụp gần, người xem có thể dễ dàng nhận thấy 'nữ hoàng nội y' không hề mặc gì bên trong lớp váy lưới xuyên thấu, để lộ hết những bộ phận nhạy cảm.

Điều đáng nói, cô nàng còn khá thoải mái bình luận với fan về những chuyện nhạy cảm: 'Mọi người cứ bảo đen đen kìa. Chị thấy nó màu hồng rõ ràng mà". Thậm chí, khi phát hiện nhiều người hủy theo dõi trang cá nhân sau bộ ảnh hở bạo, Ngọc Trinh vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Bình luận của Ngọc Trinh khiến nhiều người ngao ngán.

Cụ thể, khi thấy mọi người bỏ follow Instagram của mình, Ngọc Trinh cho biết: "Bộ ảnh này có nhiều bé bỏ follow chị thì chị cũng 'bibi' các bé luôn nha".

Chính thái độ thản nhiên khi đối mặt với dư luận cùng như bình luận đối đáp 'chan chát' của Ngọc Trinh khiến nhiều người không khỏi ngao ngán và thất vọng.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ