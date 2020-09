Ngọc Trinh đăng tải phát ngôn gây sốc về phụ nữ mặc đồ hở sau hàng loạt hành động nhạy cảm gần đây

Your browser does not support HTML5 video.

2 tên trộm chó ngang nhiên lao vào nhà dân giật chú chó đang nằm trong lồng ở TP. HCM

Nhắm thấy chủ nhà không để ý, 2 tên trộm chó ngang nhiên lao vào một ngôi nhà mặt phố tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM xách luôn cả lồng sắt có chú chó bên trong rồi lên xe máy tẩu thoát.