Ngọc Trinh diện áo nhỏ xíu chẳng khác gì bikini ra phố, buộc dây hững hờ khiến người xem nín thở

Mỗi lần nhắc đến Ngọc Trinh , mọi người thường nghĩ ngay đến nàng chân dài nóng bỏng không ngại diện những bộ đồ bó sát hay những item ngắn cũn, cắt xẻ táo bạo để khoe trọn đường cong cùng số đo 3 vòng nhiều người mơ ước.

Bên cạnh những bộ cánh sang trọng khi đi sự kiện, phong cách thường ngày của người đẹp Trà Vinh cũng chú trọng đến việc khoe dáng triệt để.

Do đó, mỗi lần lên đồ ra phố, Ngọc Trinh luôn dễ dàng chiếm spotlight, khiến người xem chú ý và không ngừng xuýt xoa. Từ những item cô nàng chọn đến cách phối đồ, phụ kiện kèm theo luôn hợp rơ và tôn dáng lạ kỳ.

Mới đây, Ngọc Trinh lại trở thành tâm điểm khi diện đồ 'đậm chất mùa hè' trong những ngày chớm đông. Một lần nữa, cô nàng lại lựa chọn style không nội y với chiếu áo croptop mong manh, phía trước thắt dây hững hờ ngay trước ngực, nửa kín nửa hở khiến người nhìn 'xịt máu mũi'.



Chiếc áo croptop khoe vòng 1 hững hờ, lại còn ngắn cũn không che hết được vòng eo. Ngọc Trinh kết hợp cùng quần jeans rách đầy cá tính làm nổi bật bờ mông căng tràn, mix kèm trang phục gồm có bông tai và vòng tay lấp lánh.

Cô nàng còn khéo léo chọn băng đô trắng cùng màu và cùng chất liệu với áo croptop, đeo kính râm nhìn vừa thời trang lại cá tính, sang chảnh.

Mỗi lần di chuyển, dây thắt nơ mong manh trước ngực khiến nhiều người nín thở bởi có thể bung ra hoặc chệch đi bất cứ khi nào cử động mạnh.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh có vẻ ưa chuộng phong cách hip hop, cá tính khi hay chọn các dáng băng đô trẻ trung mix kèm các trang phục.



Theo TN/SKCĐ