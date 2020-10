Ăn chơi như Ngọc Trinh: CĐM 'đỏ mắt' xem 'nữ hoàng nội y' cho heo đất ăn một lúc cả chục miếng vàng

Vốn là chân dài hot nhất nhì showbiz Việt, mọi thông tin liên quan đến Ngọc Trinh luôn được mọi người cập nhật, theo dõi, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 31 vừa qua, 'nữ hoàng nội y' đã được một người bạn tặng cho con heo đất mới. Đúng theo sở thích của chân dài gốc Trà Vinh, đây là một heo đất lớn và có màu hồng cực kỳ bắt mắt.

Ngay khi đập hộp, món quà này đã khiến Ngọc Trinh vô cùng thích thú và quyết định phải nuôi con heo đất này ngay và luôn. Tuy nhiên, khác với heo đất của mọi người, heo đất của Ngọc Trinh không ăn tiền bình thường mà được người đẹp sang chảnh đút vàng miếng cho ăn.

Ngọc Trinh đút vàng nuôi heo

Nhìn cảnh Ngọc Trinh tận tay đút từng miếng vàng cho heo đất mà người xem không khỏi xuýt xoa. Chỉ trong một lần, cô nàng cho heo 'ăn' cả chục miếng vàng, không ít người trầm trồ bởi độ chịu chơi và giàu có của nàng mẫu.

Trước đó, Ngọc Trinh cũng có một con heo vàng khá lớn và được nuôi hoàn toàn bằng tiền đô. Con heo đất này được Ngọc Trinh nuôi kể từ khi dọn về biệt thự mới, sau khi nuôi được 7 tháng cô đã đập để quay Vlog trong dịp sinh nhật của mình.

Trước đó, cô nàng cũng đập heo đất khác, thu về 2,7 tỷ đồng





Sau khi đập heo và tính tổng số tiền, Ngọc Trinh thu về được 120 ngàn đô, tương đương 2,7 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong lần đập hộp đó, cô nàng còn khiến người xem hoa mắt bởi hàng loạt đồ hiệu đắt tiền như: Túi xách, đồng hồ, giày dép, guốc và túi xách đến từ các thương hiệu nổi tiếng gồm Chanel, Versace, Dior, D&G…

Đặc biệt, trong lần đập hộp đó còn có cả chiếc đồng hồ Audemars Piguet giá 1,8 tỷ. Như vậy, tổng số tiền đập heo và đập hộp tính sương sương của cô nàng đã lên tới gần 5,5 tỷ đồng, khiến nhiều người kinh ngạc.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ