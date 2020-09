Ngọc Trinh khoe body nóng rực trên du thuyền, nhạy cảm nhờ bạn nam bôi kem chống nắng hộ cho vòng 3

Mới đây Ngọc Trinh và hội bạn thân gồm Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, Đỗ Long,.. lại tiếp tục hành trình du hí để ăn mừng sinh nhật sớm của nữ hoàng nội y. Sau buổi tiệc sinh nhật với sắc hồng tràn ngập, bánh sinh nhật 4 tầng và hàng loạt những màn nhảy sexy tới đỏ mặt thì nay cả hội bạn giàu có tiếp tục thưởng ngoạn trên du thuyền.

Ngọc Trinh cùng hội bạn thân khoe body nóng rực trên du thuyền

Lần này, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục giật trọn spotlight với bikini cắt xẻ táo bạo, để lộ cả vòng 3 căng đầy cùng đường cong cuốn hút. Không hề kém cạnh nữ hoàng nội y, người mẫu Quỳnh Thư và Lê Hà cũng tranh thủ khoe dáng cực sexy.

Trong khi Quỳnh Thư diện áo tắm khoe trọn eo thon và vòng 1 đầy đặn thì Lê Hà chọn bộ bikini có màu sắc nổi bật, sắc vóc "mẹ bỉm sữa" chẳng kém chi 2 chị. Ba mỹ nhân khoe body "xôi thịt" hào hứng cười nói trên du thuyền khiến người xem không khỏi ghen tị.

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Trinh còn tiếp tục để lộ khoảnh khắc cho bạn thân khác giới đụng chạm vào body. Cụ thể, nữ hoàng nội y đã nhờ một người bạn thoa kem chống nắng cho phần chân và vòng 3, cô không hề tỏ ra ngại ngùng và còn cười thích thú. Đây là một hành động hết sức nhạy cảm với nhiều người nhưng có vẻ Ngọc Trinh không để tâm mà còn quay lại khoảnh khắc này để khoe trên mạng xã hội

Màn bôi kem chống nắng khiến ai xem cũng phải ngượng ngùng

Đáng chú ý người bạn này còn không ngại "trêu đùa" với vòng 3 của "nữ hoàng nội y", tình bạn này quả thức rất thoải mái và có phần đặc biệt so với nhiều người.

Chuyến đi này Ngọc Trinh lộ nhiều khoảnh khắc hớ hênh, phản cảm

Trước đó, Ngọc Trinh cũng có hành động chủ động đặt tay nhà thiết kế Đỗ Long vào vòng 3 của mình khi cảm nhóm bạn nam đang ôm bế "nữ hoàng nội y" để chụp ảnh. Dù biết rằng những người bạn tham gia chuyến đi này với Ngọc Trinh đều đã chơi thân với nhau rất lâu nhưng những màn khoe khoảnh khắc nhạy cảm này vẫn khiến người xem ngượng ngùng thay cho cô.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ