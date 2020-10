Uốn éo khoe đường cong nhưng Ngọc Trinh lại khiến người xem rối mắt vì lý do không ngờ

Vốn là người không ngại khoe hình thể bằng những bộ đồ cut-out táo bạo, bó sát từng đường cong hay những bộ bikini hút mắt, mới đây Ngọc Trinh lại tiếp tục mang đến những thước ảnh nóng bỏng , khiến người xem không thể rời mắt.



Cụ thể, trên trang cá nhân của mình người đẹp gốc Trà Vinh đã chia sẻ một loạt hình trong bộ ảnh mới chụp. Có thể thấy, 'nữ hoàng nội y' đã diện corset bó eo kết hợp cùng một chiếc quần trắng xuyên thấu có thể nhìn rõ mồn một bên trong.



Ở độ tuổi 30, Ngọc Trinh vẫn giữ được vóc dáng khiến nhiều người ghen tị. Người xem như được 'bổ mắt' với chiếc corset ôm eo làm nổi bật thân hình đồng hồ cát của cô nàng. Không ngoa khi khẳng định, 3 vòng của Ngọc Trinh chính là điều khiến chị em ghen tị và ước ao nhiều nhất.



Thế nhưng, bộ ảnh lại khiến người xem rối mắt do thiết kế từ chiếc quần trắng mà người đẹp đang diện. Chiếc quần tua rua dài quét đất, lại thêm những sợi dây lòng thòng từ phía trên chiếc corset phần nào làm ảnh hưởng đến màn khoe dáng của Ngọc Trinh.



Cách đây mấy ngày, Ngọc Trinh bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi đăng tải lên story cá nhân chiếc giày cao gót có hình bộ phận sinh dục nam kèm theo lời nói đầy thích thú: “Nhìn hot quá nè cả nhà. Nếu cưng dài hơn 10 phân chị hốt liền”.



Điều này khiến phần đông người xem cảm thấy không hài lòng vì vốn là người nổi tiếng, sở hữu trang cá nhân hàng triệu người theo dõi như Ngọc Trinh lại đăng những món đồ có hình nhạy cảm như thế. Trước đó, Ngân 98 cũng từng CĐM sốc nặng khi có hành động đăng ảnh bộ phận sinh dục nam lên mạng, gây ra làn sóng chỉ trích nặng nề.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ