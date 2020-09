Ngọc Trinh khoe được dàn trai đẹp bồng bế, không ngại động chạm chỗ nhạy cảm trong tiệc sinh nhật

Ngày 14/9 vừa qua, Ngọc Trinh đã cùng nhóm bạn khởi hành ra sân bay chuẩn bị lên đường đi nghỉ dưỡng. Những tưởng đây chỉ là một chuyến du hí bình thường của "nữ hoàng nội y" nhưng vào ngày 15/9 Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải nhiều clip và hình ảnh hé lộ về buổi tiệc sinh nhật sớm bên bờ biển.

Sinh nhật sớm tới 10 ngày của Ngọc Trinh

Buổi tiệc mừng tuổi mới cực hoành tráng này của Ngọc Trinh không thể thiếu hội bạn thân giàu có Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Thư, Lê Hà, NTK Đỗ Long,... Có thể thấy, buổi tiệc diễn ra trên bờ biển, lấy màu hồng làm chủ đạo và được trang trí cực lộng lẫy, sang chảnh. Ngọc Trinh và hội bạn đang có chuyến du lịch cùng nhau, nên nhân dịp này cô đã tổ chức tiệc sớm hơn 10 ngày so với sinh nhật.

Chủ xị của bữa tiệc vừa khoe chưa dứt chiếc clip nhảy sexy trong bộ váy ánh kim ngắn cũn cỡn thì nay lại gây sốc với clip được dàn trai đẹp bồng bế. Đáng chú ý, mặc dù đang diện đồ "mát mẻ", nhưng Ngọc Trinh đã tỏ ra cực kỳ thích thú và vui vẻ với kiểu chụp ảnh nhóm táo bạo này.

Hành động của Ngọc Trinh gây sốc nặng

Gây sốc hơn, "Nữ hoàng nội y" còn có hành động chủ động lôi kéo những bàn tay ý tứ để đặt lên vòng 3 căng đầy của cô. Cụ thể, khi NTK Đỗ Long đặt tay lên eo Ngọc Trinh để chụp ảnh thì "Nữ hoàng nội y" nhanh chóng kéo tay bạn thân đến vị trí của vòng 3 và mỉm cười thích thú. Hành động của Ngọc Trinh cũng khiến NTK Đỗ Long không khỏi sốc nhẹ, tuy nhiên sau đó anh nhanh chóng bắt nhịp vui vẻ cùng hội bạn.

Ngọc Trinh không ngại ôm eo, hôn má thân thiết

Không ngoa khi nói Ngọc Trinh là mỹ nhân táo bạo bậc nhất showbiz Việt. Những hành động thân thiết với bạn khác giới như hôn má, ôm vai bá cổ đối với Ngọc Trinh đều bình thường "như cân đường hộp sữa". Đặc biệt là với ông bầu Vũ Khắc Tiệp, cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch, chụp ảnh táo bạo.

Chàng trai mang danh "bạn trai đại gia" của Ngọc Trinh...

Mới đây Ngọc Trinh cũng đã dính "phốt" có bạn trai đại gia mới khi lộ ảnh cô nàng ngồi hẳn vào lòng trai lạ còn hôn má cực nhiệt tình. Sau đó cư dân mạng mới vỡ lẽ ra đây là một người bạn thân 10 năm từ hồi chưa nổi tiếng của Ngọc Trinh. Người đàn ông này từng là trợ lý của Ngọc Trinh. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến nay.

... hóa ra là cựu quản lý và bạn thân 10 năm của cô nàng

Theo Thanh Thùy/SCKĐ