Ngọc Trinh mạnh tay góp 100 triệu để mua ván lướt sóng Chanel cùng Chi Pu, bạn thân cực phẩm là đây!

Ngọc Trinh không chỉ là mỹ nhân Việt chịu chi cho mua sắm cá nhân mà còn nổi tiếng hào phóng với bạn bè. "Nữ hoàng nội y" thường xuyên không tiếc tay sắm túi hiệu, đồ sang cho bạn bè nhân dịp quan trọng như sinh nhật, tiệc lớn nhỏ,...

Ngọc Trinh tặng túi hiệu cho Hương Giang

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng thể hiện sự tinh tế khi tặng Hương Giang chiếc túi Versace trị giá 29 triệu đồng để chúc mừng nàng Hậu trở thành CEO. Đúng là xét về khoản chịu chơi và thoải mái trong chuyện quà cáp thì Ngọc Trinh chẳng hề kém ai trong V-biz này!

Cặp chị em thân thiết mới của showbiz Việt

Bằng chứng về độ chịu chi mới đây nhất chính là Ngọc Trinh đã chuyển khoản cho Chi Pu 100 triệu đồng để cô em tậu về ngay chiếc ván ván lướt sóng hiệu Chanel! Cụ thể Chi Pu đã đăng đàn trên mạng xã hội chia sẻ về tình yêu vô bờ với chiếc ván lướt sóng Chanel xa xỉ có giá "ngã ngửa" lên tới... 250 triệu.

Chiếc ván trong mơ của Chi Pu

Khi chia sẻ với bạn bè về ý định mua món đồ hiệu kì lạ này thì giọng ca "Cung đàn vỡ đôi" đã ngay lập tức la ó, phản đối khiến cô nàng không khỏi hờn dỗi xém từ bỏ ý định mua. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong số bạn bè của Chi Pu thì có một người không hề thấy ý tưởng tậu ván Chanel là điên rồ, chính là chị đẹp giàu có Ngọc Trinh.

Bài đăng của Chi Pu

Thậm chí, Ngọc Trinh không chỉ ủng hộ tinh thần suông mà còn sẵn sàng chuyển khoản ngay 100 triệu đồng kèm theo lời khích lệ ngọt ngào nhất: "Em thích cái ván Chanel này à? Mua đi! Chị góp 100 triệu". Nghe đến đây thì chị em nào mà không ao ước mình có một người chị cũng tâm lý và phóng khoáng như "Nữ hoàng nội y".

Chi Pu ôm ván... đi ngủ

Chuyện xảy ra cũng vài tháng rồi nhưng đợi đến khi hàng order đã về tay thì Chi Pu mới công khai tường tận lý do của việc tậu chiếc ván có phần đắt đỏ này. Cô nàng đam mê chiếc ván này tới mức sẵn sàng... ôm đi ngủ và mơ về ngày được ôm món đồ trong mơ ra biển thực sự. Có thể thấy, "em gái Ngọc Trinh" rất ưng món đồ hiệu mới. Tất nhiên là cô nàng đã có ý định diện bikini Chanel và chụp bộ ảnh thật sexy bên chiếc ván xịn đét.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ