Ngọc Trinh lại một lần nữa phát ngôn sốc trên sóng truyền hình: Đàn ông thích sống ảo là 'yếu'?

Ngọc Trinh dù rất chăm chỉ đóng phim và tham gia sự kiện, thế nhưng nữ hoàng nội y dường như lại chẳng mấy... mặn mà với các chương trình truyền hình. Trước đây, người đẹp từng chia sẻ, nguyên nhân khiến cô ít khi tham gia các chương trình truyền hình là do không giỏi kiến thức nên rất ngại trả lời các câu hỏi.

Tuy nhiên, không ít lần 'người đẹp nội y' khiến cư dân mạng không khỏi sốc khi thừa nhận bản thân quan tâm nhiều đến chuyện nhạy cảm, thực dụng khi cần một người đàn ông vững chắc để làm chỗ dựa và khẳng định: “ Đàn ông hào phóng luôn luôn đẹp trai”.

Ngọc Trinh xuất hiện vô cùng lộng lẫy.

Thế nhưng mới đây có vẻ là một trường hợp ngoại lệ khi Ngọc Trinh bất ngờ tham gia một gameshow cùng bạn thân Diệu Nhi. Cụ thể, trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim, người đẹp gốc Trà Vinh được nhiều người khen ngợi về tài hoạt ngôn của mình.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng khiến nhiều người soi được khoảnh khắc 'hớ miệng' khi phát ngôn mang tính đụng chạm. Cụ thể, khi được hỏi: "Đàn ông sống ảo có yếu sinh lý ?" thì cô nàng khẳng định chắc nịch: "Đàn ông yếu sinh lý , mặc cảm mới thích sống ảo".

Lý giải về nhận định của mình, nàng mẫu khẳng định: "Tôi thừa nhận đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý, họ mặc cảm với chuyện đó, họ sợ bị người ngoài đánh giá nên họ càng sống ảo, càng thích thể hiện body để che đậy cái yếu sinh lý của họ".

Người đẹp tham gia chương trình cùng Diệu Nhi và Lâm Vỹ Dạ.

Ngay sau nhận định của Ngọc Trinh, trai đẹp Liên Bỉnh Phát đã ngay lập tức phản biện. Nam diễn viên cho biết, việc sống ảo chẳng hề liên quan gì đến yếu sinh lý hay không. Anh phản bác: "Nói như vậy hoàn toàn sai. Nếu yếu sinh lý không ai dám ló đầu ra sống ảo hết".

Hiện tại, phát ngôn của "nữ hoàng nội y" vẫn được chia sẻ rầm rộ và thu hút nhiều bình luận trái chiều trên các trang mạng.

