Ngọc Trinh quay về thời kì nổi loạn, tiếp tục gây sốt với màn diện bikini khoe vòng 1 tại sân bay

Sáng 15/9, Ngọc Trinh cùng Vũ Khắc Tiệp tới sân bay tiếp nối chuỗi thời gian du hí nghỉ dưỡng. Ngay khi vừa có mặt, "nữ hoàng nội y" đã thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp tuổi 30 mà Ngọc Trinh còn gây ấn tượng bởi dáng người thon thả, nuột nà hết mức.

Ngọc Trinh sánh đôi cùng Vũ Khắc Tiệp tại sân bay

Đặc biệt đáng chú ý hơn cả là màn nổi loạn diện bikini màu trắng bên trong bộ vest thanh lịch khiến người đối diện phải nóng mắt. Không biết có phải cô nàng đã quá nóng lòng để được đi nghỉ dưỡng mà đã sẵn diện bikini rồi chưa cần phải ra tới biển. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh diện đồ màu nâu cà phê tông xuyệt tông sánh bước bên nhau cool ngầu khỏi bàn.

Cận cảnh màn phối đồ táo bạo của phó tổng Ngọc Trinh

Thời trang sân bay của phó tổng Ngọc Trinh có nguyên cây phụ kiện của thương hiệu Burberry từ kính tới túi xách. Chiếc túi Mini Two-tone Canvas and Leather pocket bag có giá "sương sương" $1,090 USD (khoảng hơn 25 triệu VNĐ) và kính ‘B’ Lens Detail Rectangular Frame Sunglasses có giá $330 USD (khoảng 7,6 triệu VNĐ).

Sau một thời gian nghi vấn Giảm cân quá đà dẫn tới vòng 1 thiếu đầy đặn, Ngọc Trinh liên tục tung ra bằng chứng "chị vẫn đẹp" khi liên tục diện đồ hở bạo nóng mắt khoe trọn vòng 1 và mới đây nhất còn chụp nguyên 1 bộ hình nude trên Đà Lạt.

Tạo dáng đi ăn tối cùng nhóm bạn

Đi ăn "sương sương" với hội bạn cô nàng cũng không quên ưỡn lưng, nhún cả hai chân để thả dáng chụp ảnh tạo đường cong chữ S trong chiếc váy cam bó. Cô tự tin phô diễn trọn vòng 3 đẫy đà, eo con kiến 55cm để đáp trả antifan. 30 tuổi rồi mà vẫn xinh đẹp và nóng bỏng thế này, khó ai đọ lại được "Nữ hoàng nội y"!

Khoe vòng 3 bên người em thân thiết Chi Pu

Ngay cả khi đứng cạnh cô em Chi Pu kém vài tuổi thì Ngọc Trinh vẫn không hề thua kém. Màn đọ vòng 3 của hai chị em khiến người xem không khỏi "khó thở" và phải công nhận body của hai mỹ nhân một chín một mười.

