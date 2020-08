Chịu chơi như Ngọc Trinh: Cho fan tiền mặt khi instagram đạt 5 triệu follow

Hiện tại, bộ ba đang 'thống trị' Instagram của showbiz Việt không ai khác chính là những cái tên quen thuộc như Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và Ngọc Trinh . Cuộc đua số lượng follow của cả 3 cũng gay cấn không kém.

Trong đó, Sơn Tùng M-TP đang tạm dẫn đầu ghi có tới 5,4 triệu người theo dõi. Mới đây, Chi Pu cũng hạnh phúc thông báo rằng, Instagram cá nhân của mình cũng đã cán mốc 5 triệu lượt follow vào ngày hôm qua (18/8).

Sau Sơn Tùng M-TP...

Đến hôm nay (19/8), 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh cũng đã chính thức đạt 5 triệu follow trên instagram của mình. Do đó, Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và Ngọc Trinh là 3 sao Việt hiếm hoi đạt được con số đáng mơ ước này.

và Chi Pu...

Mới đây, siêu mẫu Ngọc Trinh đã vui mừng thông báo tin vui này trên trang cá nhân. Cô không giấu được sự vui mừng, dành lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.

Bên cạnh đó, cô cũng không quên lời hứa sẽ gửi tặng 10 người hâm mộ chụp được khoảnh khắc tài khoản của mình chạm mốc 5 triệu người follow nhanh nhất, mỗi người một phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Ngọc Trinh cũng đã chính thức đạt 5 triệu follow trên instagram của mình.

Từ điều này có thể khẳng định, Ngọc Trinh đích thị là một trong những sao Việt chịu chơi và chịu chi nhất. Trước đó, cô cũng không ngại ngần tặng tiền mặt cho 5 fans nhanh tay chụp được cột mốc 4,5 triệu follow.

Khi đến cột mốc mới, cô quyết định nâng số người nhận quà lên là 10 khi thấy nhiều fan 'khóc ròng' vì không kịp nhanh tay bằng người khác.

