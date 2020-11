Ngọc Trinh và Lan Ngọc 'đụng hàng' nhưng nữ hoàng nội y có phần lép vế do bị đèn flash dìm

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngọc Trinh đều là 2 cô nàng chân dài nổi nhất nhì Vbiz. Do đó, nhiều người cảm thấy háo hức vô cùng nếu cả 2 người đẹp cùng diện chung một thiết kế thì chắc chắn sẽ là một cuộc so tài 'bất phân thắng bại'.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc đầm điệu đà, nữ tính đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp.

Chiếc đầm với thiết kế cúp ngực, màu xanh dương chủ đạo cùng kiểu dáng high-low khiến nàng 'ngọc nữ' phô diễn được xương quai xanh đáng ghen tị cùng đôi chân dài, thon gọn nuột nà.

Vốn sở hữu chiều cao 'không phải dạng vừa' cùng vóc dáng thon gọn, Lan Ngọc chỉ cần mix thêm đôi guốc trắng, tóc xoăn sóng rẽ hai bên mà chẳng cần thêm bất kỳ phụ kiện nào cũng đủ hút mắt người đối diện.

Nhiều người còn tinh ý phát hiện, góc chụp của Lan Ngọc hết sức quen thuộc, giống như khu nhà nam ca sĩ Chi Dân. Không ít người cho rằng có thể chính Chi Dân là 'nháy xịn' cho những shoot ảnh của cô nàng.

Đáng chú ý, chiếc đầm và Lan Ngọc diện từng được Ngọc Trinh lựa chọn trước đó trong một buổi ra mắt phim. 'Nữ hoàng nội y' diện váy mix cùng túi Dior đồng điệu, đúng kiểu tiểu thư đài các. Tuy nhiên, người đẹp Trà Vinh lại vô tình bị đèn flash dìm hàng, để lộ gương mặt bóng dầu.

Tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng nuột nà cùng đôi chân dài thẳng tắp.



Theo TN/SKCĐ