Ngọc Trinh và những lần hở bạo đốt mắt người xem

Ngọc Trinh là một người mẫu sinh năm 1989, cô nàng luôn ưa thích những item thiếu vải, nóng bỏng mắt. Người đẹp cũng từng khẳng định rằng “Sợ bị chửi đâu phải Ngọc Trinh” và không ngại đối mặt với scandal hay antifan. Cũng bởi vậy mà mỹ nhân luôn được ống kính truyền thông săn đón mỗi khi tham dự các sự kiện lớn nhỏ, trong nước hay quốc tế.





Tuy nhiên không phải bộ cánh nào cũng giúp Ngọc Trinh khẳng định đẳng cấp gợi cảm của mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều item nằm giữa danh giới mong manh của sự gợi cảm và phản cảm. Nếu người mặc biết tiết chế thì sẽ khoe được body quyến rũ gợi cảm, nhưng chỉ cần quá tay một chút thôi có thể sẽ biến thành vô duyên phản cảm ngay!



Cùng điểm lại một vài bộ cánh mà ngoài Ngọc Trinh ra, chưa chắc ai đã dám mặc.





Nhắc đến đầu tiên chắc hẳn phải là bộ cánh của NTK Đỗ Long thiết kế riêng cho Ngọc Trinh đi dự LHP Cannes 2019. Chiếc váy được lấy ý tưởng từ loài rắn - biểu tượng cho vẻ đẹp quyến rũ, xuân sắc của người phụ nữ và đã giúp Ngọc Trinh lọt top sao mặc đẹp trên báo Thái, đồng thời trở thành nhân vật diện item táo bạo nhất thảm đỏ LHP 2019.





Đây cũng là bộ cánh mà để lại nhiều tranh cãi nhất của Ngọc Trinh.









Người đẹp Trà Vinh diện bộ cánh 'có như không có' trên thảm đỏ LHP Cannes 2019.





Sau khi gây xôn xao bởi bộ cánh ở Cannes, Ngọc Trinh tiếp tục khiến khán giả tranh cãi với cách diện váy giống bikini đi sự kiện của mình. Cô nàng đã chọn mẫu váy biến tấu từ bikini, kết hợp cùng vải ánh kim theo phong cách bất đối xứng để dự show diễn của NTK Đỗ Long.





Chiếc váy không khác gì bikini của người mẫu sinh năm 1989.





Mùa hè 2019, trong một chuyến công tác tại Pháp, Ngọc Trinh đã diện một chiếc váy có thiết kế vải lưới, xẻ tà cao 'bất tận' giúp cô nàng khoe được đôi chân thon thả dài miên man của mình. Nom trông 'ưng cái bụng' vì thiết kế này quá đẹp và sang. Khán giả và người hâm mộ không tiếc những lời khen có cánh cho item này của Ngọc Trinh.





Người đẹp khoe trọn đôi chân dài thon thả của mình trong chiếc váy lưới xẻ tà bất tận.





Trong chương trình 'Korean Culture Entertainment Award' tổ chức tại Hàn Quốc năm 2015, Ngọc Trinh đã vung tay chi hẳn 25 triệu đồng để mua mẫu váy xẻ lườn của thương hiệu Versus. Đây lại là một bộ cánh khiến Ngọc Trinh bị dư luận soi mói và bàn tán bởi những điểm cut-out quá phô và dễ dàng thấy cô nàng... không diện nội y thì phải.





Ngọc Trinh tại sự kiện 'Korean Culture Entertainment Award' 2015.





Tiếp đến phải kể đến bộ ảnh diện nội y giữa trời Italy của Ngọc Trinh. Lại một lần nữa cô nàng không ngại diện trang phục hở bạo giữa nơi đông người qua lại, tự tin thả dáng giữa phố tây.





Tuy gương mặt xinh đẹp, body nuột nà và trời Tây trong xanh nhưng vẫn không giúp Ngọc Trinh thoát khỏi sự chỉ trích của dư luận. Đa số mọi người cho rằng mỹ nhân đang diện trang phục không phù hợp với hoàn cảnh nơi cô đang xuất hiện.

Bộ ảnh mặc nội y, thả dáng giữa đường phố Italy của Ngọc Trinh.





Lại là một chiếc váy lưới 'có như không có' của Ngọc Trinh. Item này giúp Ngọc Trinh khoe trọn cơ thể quyến rũ, nóng bỏng của mình ở tuổi 30 nhưng lại khiến cô nàng một lần nữa nhận nhiều góp ý từ khán giả.





Bỏng mắt với item váy lưới của Ngọc Trinh ở tuổi 30.





Những bộ cánh xuyên thấu, ren hay cut-out táo bạo là những item mà Ngọc Trinh luôn yêu thích và không ngại ngần diện lên mỗi khi tham gia các sự kiện lớn nhỏ.





Những bộ cánh khoét lưng...





...ren xuyên thấu





hay những bộ cánh mỏng dính như da thật của người đẹp 1989.





Gần đây nhất, nàng siêu mẫu 8x đã đăng tải lên mạng xã hội loạt ảnh vô cùng sexy và gợi cảm bên bờ biển. Trong bộ ảnh thả dáng trước sóng biển của mình, người đẹp diện một chiếc váy lưới xuyên thấu và dễ dàng thấy rằng bên trong cũng chẳng có nội y.





Sau khi đăng tải, Ngọc Trinh cũng bị kha khá các follower bỏ theo dõi kênh instagram của mình. Cô nàng cũng chẳng ngần ngại đáp lại rằng: "Bộ ảnh này có nhiều bé bỏ follow chị thì chị cũng 'bibi' các bé luôn nha".

















Bộ ảnh mới nhất của 'nữ hoàng nội y' bên bãi biển.







Những bộ cánh cộp mác hở bạo, xuyên thấu của Ngọc Trinh luôn gây ra tranh cãi dư luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Người khen kẻ chê nhưng cô nàng vẫn luôn giữ một thái độ tự tin và không ngại ngần đáp trả antifan. Tuy nhiên hành động đối đáp 'chan chát' này khiến cho người đẹp ít nhiều cũng mất điểm trong lòng khán giả.





Theo Kiều Trang/SKCĐ