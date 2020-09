“Ngôi sao” nổi nhất bóng đá Anh tuần qua là… một con lạc đà

Các cầu thủ lừng danh như Sadio Mane, Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne, Son Heung-min hay Aubameyang có thể chơi rất hay, thậm chí có người còn lập kỷ lục về số đường chuyền trong 1 hiệp đấu, người khác thì ghi tới 4 bàn, nhưng họ không có được “tầm ảnh hưởng” như một sinh vật khác.

Nhân vật nổi bật nhất tuần qua tại quê hương bóng đá chỉ có thể là một chú lạc đà Alpaca.

Ở trận đấu giữa Carlton Athletic và Ilkley Town AFC trong khuôn khổ giải West Yorkshire League Premier Division (hạng đấu thứ 7 của bóng đá Anh), trọng tài và các cầu thủ hai đội đã phát hoảng khi… một “cầu thủ bốn chân” bất ngờ xông thẳng vào sân.

Đó là một con lạc đà Alpaca, hay còn gọi là lạc đà cừu. Sự xuất hiện của con lạc đà này khiến cho trận đấu bị ngắt quãng gần nửa giờ đồng hồ.

Vì lạc đà Alpaca khá dữ tợn, không ai dám lại gần nó. Và nó đi đến đâu, các cầu thủ Carlton Athletic và Ilkley Town AFC đều phải dạt ra tới đó để tránh hậu họa.

Mãi đến khi có một nông dân sống gần sân xuất hiện và sử dụng các “biện pháp nghiệp vụ” thì “siêu cầu thủ” kia mới trả lại sân chơi cho hai đội.

Lạc đà Alpaca xuất xứ từ Nam Mỹ. Chúng không được nuôi để thồ hàng mà chỉ để lấy lông.

Đoạn clip do vợ của HLV Ilkley Town AFC quay và tải lên mạng đã nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận.

Xem "cầu thủ lạc đà" làm gián đoạn trận bóng đá tại Anh

