Người bình thường mắc virus Zika có nguy hiểm như phụ nữ mang thai không?

Ngày 25/5, Bộ Y tế thông báo về trường hợp nam thanh niên 25 tuổi sống ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mắc bệnh do virus Zika gây ra.

Kể từ khi xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh do virus Zika tại Khánh Hòa vào tháng 3/2016, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc, tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.



Virus Zika cùng họ với virus gây bệnh sốt xuất huyết. Virus Zika có thể làm tổn thương não bộ, tiêu diệt các tế bào não bộ đang phát triển, gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh do truyền từ mẹ sang con. Ngoài ra, virus Zika cũng gây ra hội chứng Guillain Barre, tổn thương thần kinh có thể gây liệt.

Khoảng 10% thai phụ mắc Zika sinh con mắc dị tật đầu nhỏ ảnh hưởng trí tuệ, vận động, nói năng, sinh hoạt.



Tuy nhiên, cần phải hiểu rõ rằng virus Zika không được xếp vào dạng nguy hiểm với người trưởng thành. So với sốt xuất huyết thì bệnh do virus Zika nhẹ hơn, 80% không có biểu hiện bệnh. Người mắc bệnh cũng sẽ có những triệu chứng tương tự như khi mắc sốt xuất huyết: sốt, xuất huyết nội, đau mỏi cơ, đau mắt... nhưng với mức độ nhẹ hơn rất nhiều.



Trên thực tế, cứ 5 người mắc Zika mới có 1 người bộc lộ các triệu chứng bệnh, và hầu như chưa có trường hợp nào tử vong vì virus này.



Trẻ bị dị tật não nhỏ hoặc có tiền sử mẹ nhiễm virus Zika khi mang thai cần được theo dõi sự phát triển về tinh thần, vận động, đánh giá thị lực và điều trị các rối loạn như co giật, động kinh nếu có.

Virus Zika chỉ nguy hiểm với phụ nữ mang thai

Hiện thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika phát triển mạnh, Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn để kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng.

Bộ cũng yêu cầu các sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch hiện có và mới phát sinh để phun hóa chất xử lý triệt để ổ dịch ngay, không để dịch bùng phát, lan rộng.

Thực hiện lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực để tiến hành xét nghiệm khẳng định.

Chính quyền địa phương tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, 2-3 lần cách nhau một tuần để xử lý triệt để các ổ dịch.

Các cơ sở y tế cần tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời hoặc gây quá tải bệnh viện.



Your browser does not support HTML5 video.