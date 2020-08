Xúc động hình ảnh người cha mặc mưa bão tới tận trường THPT để xem điểm cho con gái

Tại trường THPT Vân Nội, thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có một nhóm bạn trẻ tới để làm hoạt động truyền thông. Nhưng do ảnh hưởng của mưa bão, kết hợp với việc các tân học sinh của trường chưa nắm rõ thông tin về hoạt động khiến cho hoạt động hỗ trợ tuyển sinh ngày hôm nay chỉ tiếp đón một lượng không lớn các phụ huynh và học sinh tới nộp hồ sơ. Cũng vì không quá bận rộn, nhóm bạn trẻ đã bắt gặp hình ảnh cảm động về một người cha đội mưa, đạp xe tới tận trường, dò trên danh sách trúng tuyển ở bảng tin tên của con gái, cẩn thận lấy giấy bút ghi chép, thậm chí lấy cả chiếc điện thoại đã cũ ra để chụp hình. Toàn bộ nội dung hiện đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội như sau:

Câu chuyện hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt ngay từ khi đăng tải và để lại nhiều bình luận động viên, chúc cô con gái trong bài đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa khi học THPT. Cùng theo dõi những hình ảnh ấm lòng ngày mưa bão về câu chuyện này:

Cẩn thận chụp lại điểm thi cho con gái

Dù cha không hoàn hảo, nhưng sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất

Tỉ mẩn chép lại điểm thi chính xác nhất

Được biết, điểm thi lớp 10 THPT tại Hà Nội đã được công bố trực tuyến từ ngày 30/07/2020 tại 03 cổng thông tin điện tử thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội bao gồm: Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cổng điện tử hỗ trợ học và thi trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội đã đồng loạt công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT đối với các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay là thời điểm các thí sinh trúng tuyển tiến hành nộp hồ sơ vào các trường THPT theo đúng nguyện vọng đã đăng ký.

