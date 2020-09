Quá đau buồn khi con gái bị cưỡng hiếp, người cha ra tay sát hại `yêu râu xanh` rồi rơi vào tù tội

Theo tờ The Sun, vụ việc xảy ra tại thành phố Leon thuộc bang Guanajuato, miền Trung Mexico vào ngày 1/9 vừa qua. Một vụ đâm chết người đã diễn ra trên phố đông và lí do đằng sau khiến mọi người không khỏi vừa bức xúc vừa xót xa.

Người cha đồng thời là kẻ giết người, tên là Luis Manuel, tin rằng con gái mình đã bị một người đàn ông tên David Enrique cưỡng hiếp . Cảnh sát không tiết lộ tuổi của con gái Luis Manuel nhưng một số nguồn tin cho biết cô bé đang ở tuổi vị thành niên. Với tư cách là một người cha quá đau buồn vì con gái bị làm nhục, Luis Manuel đã vô cùng tức giận và đã gửi đơn kiện lên tòa án thành phố. Tuy nhiên vì chờ đợi Pháp luật xử lý quá lâu, người đàn ông đã quyết định tự mình thực thi công lý bằng cách hùng hổ cầm dao đến đòi lấy mạng tên "yêu râu xanh" để trả thù cho con gái.

Chân dung người cha Manuel

Toàn bộ vụ việc đã được ghi lại từ camera an ninh khi người cha Manuel đứng đợi trong một bãi đậu xe, gần một chiếc ô tô khi Enrique đang nói chuyện với một vài người cách đó vài mét. Tên yêu râu xanh sau đó quay đi và tiến về hướng Manuel đứng và không hề hay biết sự xuất hiện của người cha tức giận này.

Khi Enrique tiến đến gần hơn, Manuel đã lao về phía trước và bất ngờ dùng dao đâm vào phần thân trên của Enrique khiến anh ta không kịp trở tay. Khi kẻ cưỡng hiếp đã ngã ra, chưa hả giận, Manuel tiếp tục đấm đá dữ dội khiến Enrique thương và mất máu nghiêm trọng. Dù người dân đã ra sức ngăn cản nhưng Enrique vẫn không tránh khỏi thương tích đầy mình, tình trạng hết sức nguy kịch.

Camera an ninh đã ghi lại cảnh tượng hỗn loạn khi Manuel đâm Enrique

Vụ việc được cho là đã xảy ra ngay gần lối vào văn phòng công tố viên của thành phố nên ngay sau đó Manuel đã bị các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà bắt giữ. Sau khi bị một dao đâm vào ngực và liên tục bị đánh đấm, Enrique nhập viện và qua đời ngay ngày hôm sau.

Các công tố viên của bang xác nhận rằng Manuel đã bị bắt vì giết chết kẻ bị tình nghi cưỡng hiếp con gái mình. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Người đàn ông này hiện đã bị đưa đến một trại giam giữ trước khi phiên tòa xét xử diễn ra. Vụ việc khiến người dân Mexico không khỏi xót xa nhưng đồng thời cũng trách người cha đã hành động quá hấp tấp dẫn tới cảnh tù tội không đáng có.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ