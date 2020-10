Người chồng bị vợ tố ngoại tình cùng lúc 2 người: Là quản lý người nổi tiếng, tham gia NALA mùa 2?

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người vợ xông vào quán ăn đánh ghen chồng và 'bồ nhí' đi cùng tại Sài Gòn. Theo đó, tài khoản facebook có tên M.M đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đau đớn cả thể xác và tinh thần với người dù thời gian kết hôn chưa bao lâu.

Thậm chí từ trước khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ cũng không hề cảm thấy hạnh phúc vì người chồng có tính vũ phu, lạnh nhạt với vợ. Cô không ngại đăng một đoạn status khá dàu để tố chồng sống vô tâm.

Bài tố của người vợ

Cuối bài viết, cô đề cập đến chuyện ly hôn và khẳng định "chính là việc nên làm để khép lại mọi đau khổ cho tôi và con", cũng coi đây là biện pháp để giải thoát cho bản thân. Bài viết của chị M.M kèm theo những clip đánh ghen đã khiến mọi người đồng cảm, xót xa.

Theo như những clip được đăng tải, chị vợ mặc vest hồng dẫn theo rất nhiều người đi đánh ghen. Sau cú đánh vào gáy, chị vợ đã lớn tiếng chỉ vào cô gái đi cùng chồng mình hỏi: "Đây là ai?" và liên tục đánh chồng. Sau đó, hai người xưng mày - tao cãi cọ qua lại, gây náo loạn cả một góc đường khiến người xung quanh phải vào can ngăn.

Danh tính người chồng được CĐM xác định là Phan Viết Tính

Ngay sau vụ việc, CĐM đã tích cực săn lùng danh tính các nhân vật chính trong vụ việc. Theo đó, 2 cô gái 'tiểu tam' được chị vợ nhắc đến được nhiều người khẳng định là hotgirl xinh đẹp có tiếng, người còn lại là hot Facebook, hot Tiktoker với lượt follow đông đảo.

Phan Viết Tính vốn là quản lý của nhiều người nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Hoài Lâm, rapper BRay

Bên cạnh đó, danh tính người chồng trong vụ đánh ghen được mọi người quan tâm nhiều nhất. Theo thông tin từ Pháp luật & Bạn đọc, người chồng trong clip tên là Phan Viết Tính.

Đặc biệt, cái tên này không còn quá xa lạ với nhiều người. Được biết, Phan Viết Tính vốn là quản lý của nhiều người nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Hoài Lâm, rapper BRay.

Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra Phan Viết Tính từng xuất hiện trên sân khấu Người Ấy Là Ai mùa 2 để kể về câu chuyện tình yêu 'màu hồng' của mình với vợ. Do đó, khi vụ việc đánh ghen nổ ra đã khiến không ít người bị sốc.





Hình ảnh của anh chàng và vợ

Hiện vụ việc này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ