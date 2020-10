Người đàn bà bỏ thuốc trừ sâu vào cơm hạ độc chồng hờ ra đầu thú sau 30 năm sống trong dằn vặt

Theo hồ sơ vụ án, năm 1989 khi vừa tròn 18 tuổi, H. đã dọn về sống chung như vợ chồng với anh T.. Do cuộc sống ở quê khó khăn nên tháng 7/1989, hai người khăn gói bỏ quê Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam) lên tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang) làm công nhân trong Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè.

Trong thời gian sinh sống ở đây, H. và chồng hờ nảy sinh mâu thuẫn. T. nghi ngờ H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nhiều lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ. Thậm chí T. còn nhiều lần đuổi H. ra khỏi nhà.

Chiều ngày 13/12/1989, cũng vì ghen tuông vô cớ mà anh T. lại đánh rồi đuổi H. ra khỏi nhà. Buồn chán, H. đi lang thang quanh xí nghiệp đến 18h cùng ngày mới quay về nhà.

Nghĩ là làm, H. ngồi bật dậy đi xuống dưới bếp thấy nồi cơm và nồi cá kho do anh T. vừa nấu còn bốc khói nghi ngút nên lấy gói thuốc trừ sâu hiệu PaDan cạnh đó, bốc một nhúm rắc vào nồi cơm rồi lấy quần áo bỏ đi.

Sau khi đi mua dầu hỏi về, anh T. xuống bếp bê cơm và thức ăn ra phản trên nhà ngồi ăn. Đúng lúc này có 2 người bạn là anh Đặng Văn S. và anh Đào Ngọc H. tới chơi.

Hai người bạn ngồi ở ghế uống nước còn anh T. và vội vài miếng cơm. Nhưng mới ăn được 2,3 miếng thì thấy vị đắng và bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt và đánh đổ bát cơm xuống nền nhà.

Đúng lúc đó, hai con chó của gia đình chạy đến chỗ bát cơm rơi vãi ăn và lăn quay ra chết. Chứng kiến sự việc, hai người bạn nghi ngờ anh T. bị ngộ độc nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời nên anh T. đã thoát chết.

Về phần H., sau khi biết chồng H. ăn phải cơm có thuốc trừ sâu đã tới phòng bảo vệ của Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè khai nhận hành vi của mình. Lợi dụng lúc mọi người nhốn nháo, H. đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đến tháng 6/1990, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc đối với H.. Sau 30 năm sống trong dằn vặt, ngày 19/12/2019, H. đến Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận thấy: Do điều kiện kinh tế xã hội thời điểm H. gây án còn khó khăn, bị cáo tuy đã học xong lớp 12 nhưng nhận thức Pháp luật còn hạn chế. Hơn nữa, bị cáo sống trong hoàn cảnh thường xuyên bị đánh đập dẫn đến mâu thuẫn không thể hóa giải và hành vi tội ác.

Sau khi cân nhắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt H. 2 năm tù về tội Giết người.