Người dân Hà Nội và TP.HCM sẽ bị phạt lên tới 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 90: Khiêu khích bầy voi rừng, đàn sư tử nhận cái kết đắng

Mặc dù là loài săn mồi hung tợn được mệnh danh là chúa sơn lâm nhưng trong mắt của bầy voi, lũ sư tử chỉ là 1 đám mèo to mà thôi, dám khiêu khích ắt sẽ phải nhận cái kết đắng.