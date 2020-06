Giếng nước bị nhiễm phèn nặng, gần trăm hộ dân ở Hà Tĩnh rơi vào tình cảnh khát” nước sạch

Nhiều năm nay, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở tổ dân phố Thắng Lợi (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh ) bị đảo lộn hoàn toàn do nước bị nhiễm phèn nặng. Nhất là trong những ngày nắng nóng, người dân rơi vào tình cảnh “khát” nước sạch.

Bà Trần Thị Lộc (70 tuổi, sống tại tổ dân phố Thắng Lợi cho biết: “Giếng nước bị nhiễm phèn nặng, nước múc lên cáu bẩn có màu như màu vàng nghệ. Nước này chỉ sử dụng để rửa tạm. Tình trạng này xảy ra suốt 5 năm nay. Người dùng để sinh hoạt phải đi mua về”.

Được biết, những cặp vợ chồng đầu hai thứ tóc ngày ngày vẫn phải chở bình, chở can đi mua nước về dùng. Thậm chí có người phải đi hơn chục cây số để xin hoặc mua nước. Có những hộ đông nhân khẩu, việc đi lấy nước và mua nước không phải tính theo ngày mà tính theo giờ.

Tình trạng nước nhiễm phèn kéo dài từ năm 2016 đến nay

Theo nguồn tin tức báo Công lý, ông Lê Văn Chương – Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương cho biết, tình trạng thiếu nước sạch tại xóm cũ của TDP Thắng lợi kéo dài từ năm 2016 đến nay. Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm tờ trình phản ánh đến các cấp, ngành bên trên song đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể. Vì gần 100 hộ dân trong đó đang nằm trong diện phải di dời.

Nguyện vọng của phường là mong muốn các cấp, ngành có lộ trình di dời dứt điểm các hộ dân ở đây để sớm ổn định cuộc sống, giải được bài toán “khát” nước sạch nhiều năm.

Cũng theo chính quyền địa phương, xóm Thắng Lợi có 161 hộ dân nằm trong lộ trình di dời về khu tái định cư nhưng thực tế chỉ còn 96 hộ dân đang sinh sống. Các hộ còn lại đang cư trú ở chỗ khác hoặc đã chuyển về sinh sống cùng con cái. Khu vực này thuộc diện quy hoạch, di dời tái định cư nhường đất cho dự án nhiệt điện 3.

Điều đáng nói, dù đã 2 lần kiểm đếm và đo đạc nhưng việc di chuyển vẫn dậm chân tại chỗ khiến cơ sở hạ tầng ở đây xuống cấp trầm trọng. Tình trạng thiếu đầu tư hạ tầng cấp nước khiến người dân sinh hoạt chủ yếu vào nước giếng ngầm. Nguồn nước này bị nhiễm phèn nặng, đến mùa hạn hán tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng hơn.

Cách xử lý nước nhiễm phèn

Theo Nga Đỗ/SKCĐ