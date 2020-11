Người dân hốt hoảng phát hiện nữ giáo viên chết trong tư thế treo cổ cùng thi thể con trai 11 tuổi

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đẹp tham gia cuộc thi " vỗ mông " ở Nga khiến cánh mày râu thế giới đứng ngồi không yên

Theo tờ Daily Star, cuộc thi này được tổ chức tại Nԍа lần đầu tiên vào hồi tháng 6/2019, người tham gia là các cô gái trẻ đẹp, 2 đối thủ sẽ vỗ mông nhau cho tới khi người kia bị mất thăng bằng hoặc đầu hàng.