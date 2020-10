Người dân miền Trung cẩn thận ghi tên mình lên mái tôn để có lỡ gió thổi bay còn tìm lại được

Cơn bão số 9 đang càn quét vào miền Trung với sức gió giật cấp 15-16. Bà con mảnh đất nắng gió này có lẽ đã quen với việc sống chung với lũ nên mỗi lần bão về là lại luôn có những cách để ứng phó.

Những dòng chữ cẩn thận ghi lên mái nhà là việc người dân trong vùng bão đang thực hiện thời điểm này

Hình ảnh những tấm tôn có ghi tên như thế này đã xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người thấy hài hước. Tuy nhiên ẩn đằng sau đó lại là câu chuyện khiến người ta không khỏi ngậm ngùi xót xa.

Những hình ảnh nhìn thì hài hước nhưng ẩn sau lại là những câu chuyện khiến người khác nghẹn ngào

Người dân thi nhau "đánh dấu chủ quyền" trên mái tôn nhà mình

Bão số 9 như một trận cuồng phong quét thẳng vào miền Trung. Để đề phòng tấm tôn nhà mình bay mất, người dân miền Trung đã phải cẩn thận viết tên lên mái nhà kèm thông điệp nếu ai nhặt được thì cho xin lại.

Những dòng chữ thể hiện sự chấp nhận đối diện và sẵn sàng khắc phục hậu quả sau bão này đã khiến người ta không khỏi ngậm ngùi

Có thể với nhiều người việc viết tên lên những mái tôn này như một trò đùa nghịch dại của bọn nhỏ. Thế nhưng đây lại là câu chuyện hết sức đau lòng mỗi lần chống chọi với bão.

Có lẽ chuyện gió thổi bay mất mái chẳng còn là điều hi hữu với người dân vùng bão

Nơi mà mỗi vật dụng nhỏ trong gia đình đều vô cùng quý giá, nơi mà cứ mỗi năm lại phải hứng chịu hàng trăm đợt thiên tai bão lũ thì người dân đành phải tìm cách để giữ gìn, "trong cái khó ló cái khôn" thôi ! Thương lắm miền Trung ơi, mong bão số 9 sớm qua đi, mong sẽ không có thêm nhiều thiệt hại về người và tài sản nữa !

Tình hình bão số 9 ở miền Trung hiện nay

Theo Phương Hoa/SKCĐ