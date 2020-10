Tin tức mới nhất về bão số 9: Người dân miền Trung 'chạy nước rút' trước giờ đón siêu bão Molave

Báo số 9 giật cấp 17 lao như vũ bão về phía đất liền miền Trung

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10h ngày hôm nay 27/10, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 13.4 độ vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão Molave di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20-25km đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Trên biển Đông vùng nguy hiểm do bão số 9 gây ra là từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Do ảnh hưởng của bão số 9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.





Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700 mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: Cấp 4.

Người dân miền Trung chủ động phòng chống bão số 9

Hôm nay 27/10, người dân tại Quảng Nam đã chủ động mua bao đựng cát cùng dây thừng đem về chằng chống nhà cửa. Lực lượng biên phòng cùng với công an, quân dân đều có mặt cùng bà con địa phương cột dây đưa bao cát lên mái nhà để đảm bảo an toàn trước khi bão số 9 đổ bộ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, chủ tịch UBND tỉnh đã lên phương án di dời hàng chục nghìn dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để đảm bảo về tính mạng và tài sản. Tại địa phương những người di dời tránh bão số 9 sẽ được bố trí tại hai địa điểm là khu ký túc xá của Hà Phát Dung Quất và khu nhà của Công an huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế hôm nay cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21 giờ tối nay 27/10 ngoại trừ lực lượng chức năng đang tích cực làm nhiệm vụ. Lệnh cấm này sẽ được duy trì đến khi bão tan. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần phải túc trực chuẩn bị phương tiện tại chỗ để sẵn sàng huy động khi có tình huống xấu xảy ra.

Lực lượng chức năng đang yêu cầu người dân neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn và trở về nhà

Theo Phương Hoa/SKCĐ