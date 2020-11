Người dân xung quanh phẫn nộ, bức xúc nói về vụ nữ chủ quán bánh xèo bạo hành hai nam nhân viên

Như đã đưa tin, ngày 23/11, Zing dẫn lại thông tin từ chỉ huy Công an huyện Yên Phong ( Bắc Ninh ) cho biết, đơn vụ đã tạm giữ hình sự nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung có địa chỉ tại xã Yên Trung vào chiều tối 22/11 để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành nhân viên.



Bước đầu xác đinh, nữ chủ quán là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê Quảng Ngãi) có dấu hiệu hành hạ hai nhân viên đang làm giúp việc tại quán là Trương Quang Duy (SN 2005) và Võ Văn Đức (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh nhân viên bị bạo hành

Liên quan đến vụ việc, một người dân buôn bán ngay đối diện quán bánh xèo cho biết, cửa hàng này đã mở được khoảng 5 năm. Từ ngày làm ăn, vợ chồng chị Tuyết rất ít giao tiếp với hàng xóm, tuy nhiên không ít lần mọi người chứng kiến nữ chủ quán chửi nhau, xô xát với người bán hàng ngoài chợ.

Bên cạnh đó, họ cũng thường xuyên chứng kiến cảnh nữ chủ quán mắng nhân viên. Do đó, những người làm ở quán bánh xèo không ai trụ nổi 1 tháng, nhiều người chỉ thử việc vài ngày là rời đi. Chỉ có 2 nam nhân viên bị đánh lần này là trụ được lâu nhất.

Người dân chia sẻ về vụ việc

Saostar dẫn lại một người dân gần đó cho biết: "Một lần, thấy nhân viên đang xịt nước bên ngoài đường tránh bụi, tôi vào xin ca nước rửa chân tay, sau đó nhân viên cũng bị chủ quán chửi thậm tệ. Không ít lần, nhân viên mặt dính đầy máu vì bị đánh, phải bắt xe ôm bỏ đi ngay trong đêm, thế nhưng vài ngày sau lại về.

Khi đó tôi nghĩ, có thể cả chủ và nhân viên quê Quảng Ngãi nên có họ hàng thân thích gì đó nên mới có thể làm với nhau lâu như vậy". Do đó, khi nghe tin chủ quán bị tạm giữ vì hành hạ nhân viên, nhiều người bức xúc về hành vi của người này, vì nếu nhân viên làm sai có thể đuổi việc, xử lý nhiều cách chứ không thể bạo hành như vậy.

Trương Quang Dương

Liên quan đến vụ việc, Trương Quang Dương (18 tuổi, anh trai Đức) cho biết, Dương cũng gắn bó với công việc giống em trai được 3 năm, làm ở cơ sở khác cách Đức vài cây số. Mỗi tháng, Dương được trả 5 triệu đồng nhưng cuối năm mới được thanh toán.

Theo Dương, em trai mình mới ra làm được vài tháng, nhân viên của quán đều quê Quảng Ngãi và là hàng xóm, họ hàng với chủ quán.



Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông đã chỉ đạo Công an huyện Yên Phong vào cuộc làm rõ vụ việc, nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.



