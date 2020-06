Người đàn ông bất tỉnh khi uống nước đá giữa trời nóng, cảnh báo thói quen nguy hiểm chết người

Nắng nóng khiến việc lao động ngoài trời trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Khi cơ thể mất nước do nắng nóng thì việc bổ sung nước là không thể thiếu. Tuy nhiên, đừng để chết chỉ vì uống nước một cách tai hại như thói quen nhiều người vẫn mắc. Điển hình là thói quen uống nước đá khi trời nắng nóng.

Thiếu máu đột ngột vì uống nước đá



Tờ The Sun mới đây đưa tin, Adam Schaub (37 tuổi) ở Houston, Texas, Mỹ suýt nữa gặp tai họa chỉ vì uống nước đá giữa trời nắng nóng. Adam cùng bố cưa gỗ giữa trời nắng 37 độ. Bố của Adam thấy con trai mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại nên khuyên con vào chỗ mát nghỉ ngơi.



Ngay lập tức Adam với lấy chai nước lạnh uống một hơi cạn. Không dừng lại, anh chàng vào xe tải nổ máy, bật điều hoà và tiếp tục uống chai nước lạnh thứ 2.



Sau khi uống hết hai chai nước đá, chuyện chẳng lành mới xảy ra. Adam đột nhiên thấy cơ thể có rất nhiều dấu hiệu lạ.

Adam chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người



Trước tiên, anh thấy trên da xuất hiện các nốt mẩn đỏ bất thường, tay chân ngứa ran kèm buồn nôn. Adam thấy đầu óc mình có vấn đề, thấy toàn cơ thể lâng lâng mất kiểm soát. Anh cố mở cửa xe bước xuống nhưng liền ngã quỵ, đập mặt xuống đất.

Ông bố từ đằng xa chạy lại thì thấy con trai đang bị chảy máu từ mắt và mũi. Cậu con trai chỉ kịp đảo mắt vài lần rồi bất tỉnh. Ngay lập tức anh được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.



Tại bệnh viện, qua khai thác sơ bộ tình hình các bác sĩ chẩn đoán anh mắc hội chứng “não đóng băng” do uống nước đá lạnh quá nhanh và nhiều.



Khi cơ thể bạn đang nóng, mạch máu giãn nở quá độ nhưng khi uống nước lạnh đột ngột sẽ khiến các dây thần kinh trong khoang miệng bị kích thích, làm co rút các mạch máu trong xoang, cản trở tín hiệu chuyển lên não.



Hiện tượng này thường tạo ra một cơn đau đầu đột ngột, cơ thể rơi vào trạng thái lâng lâng rồi choáng, ngất, đau đầu, buồn nôn, mất ý thức.



Trong khi đó, BS Sarah Jarvis, giám đốc chuyên môn của Patient.info lý giải, Adam bị bất tỉnh do thiếu máu não đột ngột. Nếu không được cấp cứu kịp thời, anh có thể đã không bao giờ tỉnh lại.



Uống nước đá khi trời nóng nguy hiểm như thế nào?



Khi phải lao động ngoài trời, cơ thể mất nước khiến nhiều người có thói quen giải khát bằng cách uống nước đá. Bạn không thể lường được rằng uống nước đá khi cơ thể đang nóng có thể gây sốc nhiệt.



TS Harry Emmerich của hệ thống y tế PRMC cảnh báo, khi uống nước đá với tốc độ quá nhanh, sẽ gây hiện tượng TS Harry Emmerich của hệ thống y tế PRMC cảnh báo, khi uống nước đá với tốc độ quá nhanh, sẽ gây hiện tượng bỏng lạnh, làm khô lớp nhầy bảo vệ niêm mạc cổ họng là nguyên nhân khiến bạn bị đau rát họng.



Uống nước lạnh đột ngột gây rối loạn hệ thống tiêu hoá do thức ăn gặp lạnh, khó tiêu hoá, gây ra các cơn đau quặn bụng hay gây co thắt thực quản, đau ngực. Mặt khác, nước đá cũng làm giảm nhịp tim đột ngột, làm co mạch máu và khiến nhiệt độ trong máu giảm xuống.



Từ trường hợp của Adam, các chuyên gia khuyến cáo, giữa trời nắng nóng, nếu uống nước đá chỉ nên uống từng ngụm. Còn cách bù nước tốt nhất là uống nước ở nhiệt độ thường.

Theo Hà Ly/SKCĐ