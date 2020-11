Đang đứng chờ cháu trước nhà, người đàn ông bất ngờ bị hai thanh niên đánh tử vong

Tin tức mới nhất ngày 16/11, Báo Pháp luật đưa tin, Công an quận Bình Tân đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ việc người đàn ông bị hai thanh niên đánh tử vong mới xảy ra trên địa bàn.



Được biết, hiện công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.T.H.V. (45 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Công an điều tra vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 tối ngày 15/11. Vào thời điểm trên, người dân ở con hẻm 307 đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Hưng Hòa A) bất ngờ nghe thấy tiếng rượt đuổi và hô hoán.



Được biết, ông V. đang ngồi trước cửa phòng để đợi cháu thì có hai thanh niên xông vào, chạy bộ và lớn tiếng đuổi đánh nạn nhân. Khi ông V. bỏ chạy vào một dãy nhà trọ, trốn vào trong một căn phòng nhưng vẫn bị hai thanh niên đuổi kịp, xông vào đánh đập dã man.



Mãi đến khi ông V. gục tại chỗ, hai thanh niên này mới chịu bỏ đi. Sau khi phát hiện, người dân đã đưa ông V. đi cấp cứu tại Mãi đến khi ông V. gục tại chỗ, hai thanh niên này mới chịu bỏ đi. Sau khi phát hiện, người dân đã đưa ông V. đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Hiện trường vụ án



Theo Công an TP.HCM, đến 8h40 ngày 16/11, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do xuất huyết não và đa chấn thương. Khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan.



Nhận định ban đầu cho thấy, ông V. có mâu thuẫn từ trước với người quen của một trong hai thanh niên tấn công.



Theo TN/SKCĐ