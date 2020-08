Phát hiện có người đứng cạnh giường vợ, gã chồng hay ghen cầm dao chém chết `tình địch`

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Thạch Chờn (55 tuổi, ngụ tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định Pháp luật . Nạn nhân được xác định là Kim Thi (40 tuổi; ngụ xã Hàm Tân).

Theo điều tra ban đầu, tối 8/8, Thạch Chờn đi làm về nhưng bị vợ là bà Kim Thị T. (55 tuổi) không cho vào nhà. Tức giận, Chờn bỏ sang nhà hàng xóm xăn nhậu.

Khi tàn cuộc nhậu, Thạch Chờn đi về nhà thì bất ngờ phát hiện Kim Thi đang đứng cạnh giường vợ. Vì trong người có men rượu kèm theo cơn ghen nổi lên, Thạch Chờn cầm con dao chém nhiều nhát vào người Kim Thi.

Thạch Chờn ra đầu thú ngay sau khi chém chết người đàn ông đứng cạnh giường vợ

Bị chém bất ngờ, Kim Thi bỏ chạy ra đến cửa thì vấp ngã bất tỉnh. Phát hiện sự việc, nhiều người dân trong xóm đã nhanh chóng khống chế Thạch Chờn. Đồng thời đưa Kim Thi đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Kim Thi đã tử vong ngay sau đó.

Khi biết Kim Thi đã chết, Thạch Chờn chủ động đến Công an đầu thú. Bước đầu, Thạch Chờn đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Công an đang tiếp tục điều tra , thụ lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến những vụ ghen tuông, trước đó vào ngày 29/6, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đã khỏi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tấn Phước (52 tuổi; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến chiều tối ngày 30/4, Phước đến nhà tìm bà G. thì phát hiện bà này và ông B. đang trong phòng. Tức giận, Phước dùng dao chém tình địch và người tình cũ nhiều nhát. Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tật của ông B. là 58%, bà G. là 7%.

