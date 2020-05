Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét, tử vong tại chỗ khi bất ngờ lao ra đường ray

Tin tức mới nhất ngày 31/5, tờ Tổ Quốc dẫn lại thông tin từ Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đến hơn 22h đêm qua (30/5) đơn vị vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h35 ngày 30/5, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi bộ nhiều vòng ở quanh khu vực đường sắt, đoạn ở trước chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM).

Nạn nhân bị kéo lê hàng chục mét, tử vong tại chỗ.



Đến khoảng 21h, tàu hỏa số hiệu SNT2 chạy hướng Nam – Bắc chạy qua thì người đàn ông này bất ngờ lao ra giữa đường ray. Vụ việc xảy ra quá đột ngột khiến lái tàu không thể xử lý kịp nên đã tông trúng người đàn ông, kéo lê hàng chục mét khiến người này tử vong tại chỗ.



Ngay sau vụ việc, lái tàu đã dừng đoàn tàu, gọi điện trình báo công an địa phương. Hàng trăm người dân kéo lại theo dõi khiến giao thông qua đại lộ Phạm Văn Đồng ùn ứ kéo dài.



Vụ tai nạn khiến thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn gần 2 tiếng.

Theo Công an TP. HCM, người đàn ông này ngồi ở gần đường ray từ lúc chiều và có hỏi người xung quanh mấy giờ thì tàu hỏa chạy qua. Đến khi tàu tới, người này bất ngờ lao thẳng ra đường ray.



Người dân xung quanh cũng cho biết, nạn nhân không phải người địa phương, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.



Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.