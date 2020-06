Người đàn ông da màu chết sau khi bị cảnh sát ghì cổ tại Mỹ nhiễm COVID-19

Liên quan đến vụ việc George Floyd – người đàn ông da màu tử vong sau khi bị viên cảnh sát Derek Chauvin ghì cổ ở thành phố Minneapolis (Mỹ), theo NBC New, Cơ quan Giám định Y tế Hennepin (bang Minnesota, Mỹ) đã có báo cáo giám định pháp y dài 20 trang.

Theo báo cáo giám định pháp y, George Floyd được xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 3/4/2020. Cơ thể người đàn ông da màu tiếp tục có kết quả dương tính với COVID-19 sau khi tử vong hôm 25/5 vừa qua. Song kết luận cũng chỉ rõ, đây không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.

Floyd nhiễm COVID-19

Trước đóa, vào ngày 1/6, cơ quan này có kết quả giám định pháp y bước đầu cho rằng, cái chết của George Floyd mang tính chất một vụ giết người . Theo thông tin hôm đó, nạn nhân tử vong vì “sức ép lên vùng cổ khiến máu không lưu thông được”.

Song giám định cũng phát hiện một số vấn đề về Sức Khỏe của nạn nhân, bao gồm bệnh nền về tim mạch, có dấu hiệu sử dụng methamphetamine và fentanyl.

Thế nhưng, gia đình Floyd cho rằng, không tin anh có bệnh trước khi chết nên đã mời một nhóm bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm độc lập. Ngày 1/6, nhóm bác sĩ khám nghiệm cho biết, Floyd không có vấn đề gì về sức khỏe. Anh có khả năng chết trước khi được đưa vào xe cứu thương.

Tiến sĩ Allecia Wilson thuộc Đại học Michigan – một thành viên trong nhóm khám nghiệm tử thi độc lập nói rằng: “Các bằng chứng cho thấy ngạt thở cơ học là nguyên nhân dẫn đến cái chết, nạn nhân đã bị giết chết”.

Kết luận này hoàn toàn mâu thuẫn với những phát biểu trước đó của cơ quan pháp y hạt Hennepin. Cơ quan này cho rằng, nạn nhân chết do bệnh động mạch vành và tăng huyết áp “góp phần” gây nên cái chết và không có bằng chứng nào về việc bị siết cổ.

Hình ảnh Floyd bị cảnh sát ghì cổ

Theo tin tức từ báo chí Mỹ, Floyd tử vong vào ngày 25/5 sau khi bị cảnh sát viên Derek Chauvin ghì đầu gối lên cổ trong khoảng 8 – 9 phút trong một vụ bắt giữ ở Minneapolis, bang Minnesota. Ngoài ra, trong một đoạn clip mới được cung cấp còn chỉ ra, có hai viên cảnh sát khác cũng đè lên Floyd.

Ngay sau khi Floyd chết, Chauvin đã bị sa thải khỏi sở cảnh sát thành phố Minneapolis, bị cáo buộc tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát vào tuần trước. Song một bác sĩ trong nhóm khám nghiệm pháp y độc lập cho rằng, cả hai sĩ quan kia cũng liên quan đến việc khiến Floyd ngừng thở.

Cái của người da màu này đã châm ngòi một làn sóng biểu tình quy mô lớn ở bang Minnesota, sau đó lan rộng trên khắp nước Mỹ. Tối ngày 31/5, hàng nghìn người biểu tình tập trung tại Quảng trường Foley ở Lower Manhatta hô vang khẩu hiệu "Hãy quỳ gối, cảnh sát New York". Theo lời kêu gọi từ đám đông, có ít nhất 4 cảnh sát đã quỳ gối xin lỗi. Người biểu tình hò reo và tán dương hành động này.

Tuy nhiên, để ngăn chặn các cuộc biểu tình, cảnh sát cũng có hành động bạo lực để trấn áp. Cũng trong ngày 31/5, thị trưởng thành phố Atlanta Keisha Lance Bottoms cho hay, chính quyền thành phố quyết định sa thải 2 cảnh sát bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức cần thiết khi trấn áp người biểu tình. Quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát đập vỡ vỡ cửa kính của một chiếc ô tô, kéo 1 người đàn ông và 1 phụ nữ ra khỏi xe dù học không biểu tình chống đối.

Your browser does not support HTML5 video.

Sau cái chết của người da màu: biểu tình, bạo động diễn ra tràn lan ở Mỹ

Theo Nga Đỗ/SKCĐ