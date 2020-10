Người đàn ông đánh bé gái 2 tuổi ở trường mầm non đã đến trình diện Công an sau nhiều ngày lẩn trốn

Tại đồn công an , Bùi Mạnh Hùng (SN 1988, quê quán Yên Thủy, Hòa Bình; thường trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình đối với bé P.T.B.A. (2 tuổi) tại trường mầm non Trump Kids.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của Pháp luật

Trước đó nhiều ngày Công an thành phố Lào Cai đã gửi yêu cầu triệu tập ông Hùng lên đồn để giải quyết 2 lần nhưng người đàn ông này đề không đến. Nhiều người cho biết anh ta đã trốn khỏi địa phương.

Người phụ huynh này đã đến đồn công an để trình diện

Như đã đưa tin, vào ngày 1/10, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người ông được cho là phụ huynh có con học tại trường mầm non Trump Kids đã xông vào lớp đánh một bé gái 2 tuổi (là bạn học cùng lớp của con mình).

Theo thông tin được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/9, tại thời điểm tan học. Khi đó, bé P.T.B.A. (2 tuổi) tranh giành đồ chơi với bé H.C.T. (2 tuổi), sau đó bé B.A. đã cắn vào tay bé T.

Khi đó, ông Hùng là bố của bé T đến đón con thấy bé khóc. Người đàn ông liền hỏi cô giáo về toàn bộ sự việc. Sau đó giật tóc rồi đánh vào đùi B.A. khiến bé khóc lóc, sợ hãi.

Dù trong lớp có cả 2 cô giáo nhưng vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên các cô đều không kịp phản ứng để bảo vệ học sinh của mình.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, phần lớn mọi người đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi hung ác của vị phụ huynh này.

Clip ghi lại cảnh vị phụ huynh xuống tay đánh bạn học của con mình man rợ

Theo Phương Hoa/SKCĐ