Người đàn ông đánh bé gái 2 tuổi trong lớp học như quân thù ở Lào Cai đã bỏ trốn, tắt liên lạc

Vụ người đàn ông giật tóc, đánh, bắt bé gái 2 tuổi xin lỗi vì tranh đồ chơi với con gái mình ở Lào Cai vẫn đang gây phẫn nộ trong xã hội . Nhiều bậc phụ huynh, độc giả đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm trường hợp này.





Theo cơ quan chức năng, người đàn ông có hành vi bạo lực này là Bùi Mạnh Hùng (32 tuổi, trú Chung cư Tecco, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai). Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an TP Lào Cai đã triệu tập Hùng lên trụ sở làm việc.





Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Hùng không có mặt tại trụ sở Công an, diện thoại đã tắt máy không thể liên lạc được. Theo một nguồn tin khác, Hùng hiện không có mặt tại địa phương.





Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của anh Hùng, hậu quả gây ra đối với cháu bé để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của Pháp luật gia đình cháu bé này có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của cháu.

Cũng theo luật sư Cường, trong trường hợp này, chỉ cần cháu bé có tỷ lệ thương tích tổn hại Sức Khỏe từ 1 - 2% thì cũng có thể khởi tố hình sự, khởi tố bị can và có thể ra lệnh bắt tạm giam anh H. để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 do hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi.





Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và đào tạo) khẳng định: "Đây là vụ việc bạo hành trẻ rất thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe. Đồng thời thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà trường, trẻ em học sinh. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ tâm lý đối với cháu bé, cha mẹ gia đình bé và các cô giáo".





Như đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại sự việc xảy ra tại lớp Thỏ Ngọc, trường mầm non Trumpkids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), hai cháu bé tranh giành đồ chơi của nhau, cắn vào tay nhau, cô giáo tới can ngăn, tách hai cháu ra.





Sau đó Hùng đến đón con thấy vậy nên hỏi cô giáo rồi đi lại đánh, giật tóc bé gái 2 tuổi. Trước khi về, Hùng còn bắt cháu bé phải xin lỗi.





Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Trường mầm non Trumpkids để tìm hiểu nguyên nhân.

