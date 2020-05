Người đàn ông đệ đơn kiện Google Maps vì khiến mối quan hệ vợ chồng bị hủy hoại

Vụ kiện với lý do có “một không hai” này xảy ra ở Ấn Độ. Người đàn ông cho rằng, Google Maps đã hủy hoại mối quan hệ vợ chồng của anh ta.

Người đàn ông 49 tuổi tên R Chandottokhar sống ở quận Mayiladuthurai, Ấn Độ tuyên bố rằng, anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi đưa được gã khổng lồ công nghệ Alphabet ra tòa vì hủy hoại mối quan hệ vợ chồng của anh ta.

Người đàn ông này cho rằng, tính năng Your Timeline của Google Maps đã khiến cho vợ anh ta liên tục tra hỏi về những nơi anh ta đã tới hiện trên điện thoại

Thậm chí anh ta còn cáo buộc rằng ứng dụng trên của Google Maps thường xuyên hiển thị những địa điểm mà anh ta chưa từng đến. Việc đó khiến anh ta không biết giải thích như thế nào mỗi khi bị vợ tra hỏi.

Tờ The News Minute dẫn lời người đàn ông này: “Vài tháng qua, vợ tôi cứ liên tục quét tính năng Your Timeline trên Google Maps và hỏi tôi đã đi những đâu, không để cho tôi ngủ. Cô ấy không ngừng suy nghĩ về chuyện này, gây ảnh hưởng đến cả bản thân và gia đình ”.

Người đàn ông cho rằng, sẽ kiện Google Maps đến cùng để lấy lại công lý cho mình

Người đàn ông này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và thất vọng về ứng dụng công nghệ này. Khi vượt quá giới hạn chịu đựng, anh ta quyết định làm đơn và nộp lên cảnh sát địa phương khiếu nại công ty mẹ Google vì đã gây nên những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân của anh ta. Người đàn ông này cũng không quên yêu cầu “gã khổng lồ” bồi thường cho những khó khăn mà anh ta đang phải gánh chịu.

Trong đơn của Chandrasekhar có đoạn như sau: “Tôi không thể trả lời những câu hỏi của vợ mình về những địa điểm mà Google Maps thông báo. Vợ tôi không lắng nghe tôi, mặc cho gia đình, người thân có khuyên can như thế nào, cô ấy nghi ngờ tôi không trung thực. Dù đã có vài cuộc trò chuyện nhưng cô ấy vẫn không chịu lắng nghe. Cô ấy tin Google hơn bất cứ thứ gì khác. Google đã gây ra xung đột trong đời sống vợ chồng của tôi. Vì vậy, tôi yêu cầu cảnh sát hành động chống lại Google và đảm bảo công lý cho tôi. Tôi cũng yêu cầu Google bồi thường cho mình vì đã gây ra những xung đột này”.

Mặc dù đã nhận được đơn của người công dân này nhưng cảnh sát địa phương vẫn chưa thụ lý. Một sĩ quan cho biết, giải pháp phù hợp nhất sẽ triệu tập đôi bên lên để tư vấn . Thậm chí, cảnh sát địa phương cũng cân nhắc đến việc sẽ gọi điện cho vợ người đàn ông này để tư vấn. Nếu không có hiệu quả thì sẽ tìm các phương án khác.

Màn đối đáp hài hước - Tòa tuyên án (cướp vợ)

Theo Nga Đỗ/SKCĐ