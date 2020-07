Người đàn ông đu dây điện từ tầng 20 khách sạn như phim hành động, 'ngã ngửa' khi biết nguyên nhân

Sự việc hy hữu xảy ra tại huyện Bàn, thành phố Lục Bản Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một người đàn ông được phát hiện khi đang "mắc kẹt" trên đường dây điện theo đúng nghĩa đen. Trước đó, anh ta đang cố gắng đu dây điện từ tòa nhà này sang một tòa nhà khác.

Người đàn ông đu dây điện từ tầng 20 như phim hành động



Được biết, người đàn ông này là khách thuê phòng của một khách sạn trên địa bàn. Vì không muốn trả tiền, người này đã leo qua cửa sổ tầng 20 và tìm cách đu dây điện để sang một tòa nhà khác.

Tuy nhiên khi "đu đưa" được nửa đường thì anh ta bị kẹt lại và lơ lửng ở độ cao 60 mét. Rất may là người đàn ông này đã không chạm vào các đường dây điện cao áp gần đó, nếu không anh ta đã phải bỏ mạng.



Sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông lơ lửng trên dây điện, các nhân viên cứu hỏa đã tới hỗ trợ và đưa người đàn ông xuống đất an toàn. Có lẽ sau sự việc này, người đàn ông sẽ "cạch đến già", không dám thử "đóng phim hành động" nữa.

Trước đó, hồi tháng 9/2019, trên địa bàn xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ) cũng xảy ra sự việc một người phụ nữ đột nhiên bò lên đường dây điện để "đánh đu".



Theo thông tin trên báo Vietnamnet, người phụ nữ này là chị Nguyễn Thị A. (33 tuổi, trú xã Hòa Đông, huyện Krông Pắksang), sáng hôm xảy ra sự việc, người dân khiếp hoảng thấy chị A. leo lên cột điện ở khu vực chợ Ea Kao sau đó nhảy múa, hò hét, bò theo dây điện đánh đu.

Người phụ nữ đu dây điện có biểu hiện không bình thường



Sau đó lực lượng công an đã tới giải cứu thành công người phụ nữ này. Theo chính quyền đại phương, chị A. trước đây là người bình thường nhưng từ khi làm ăn, kinh doanh bị thua lỗ chị A. bắt đầu có biểu hiện tâm thần không bình thường, hay bỏ đi.



