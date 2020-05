Người đàn ông hung hăng đấm mặt nữ điều dưỡng trực chốt dịch COVID-19

Chiều 25/5, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho hay đơn vị đã bàn giao vụ việc nữ điều dưỡng trực chốt dịch COVID-19 bị người đàn ông hung hăng đấm mặt cho Công an tỉnh điều tra, làm rõ. Vụ việc xảy ra vào ngày 24/5 ngay trước cổng Bệnh viện Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vào 11h30 ngày 24/5, chị N.T.M.H. (30 tuổi, nữ điều dưỡng của BV Đa khoa Tây Ninh) có nhiệm vụ trực tại bàn khám sàng lọc COVID-19 trước cổng khu vực cấp cứu bệnh viện Tây Ninh. Khi chị đang ngồi làm việc thì bất ngờ có một người đàn ông lạ mặt bước tới chửi bới, xúc phạm chị H. Không chỉ vậy, người đàn ông này còn hung hăng xông tới, đấm thẳng mặt nữ điều dưỡng. Lúc này lực lượng bảo vệ cùng những nhân viên y tế khác đã có mặt để ngăn cản, kịp thời khống chế người đàn ông này.

Theo Vietnamnet , điều dưỡng trưởng Nguyễn Ngọc Ánh cho hay nữ điều dưỡng H. bị chấn thương phần mềm, chảy máu môi do bị đánh vào mặt, hiện chị vẫn bị choáng, vùng mặt bị thâm, sưng nề. Phía bệnh viện cũng cho hay, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 1 tiếng, một người phụ nữ khác vào bệnh viện để thăm nuôi bệnh nhân, tuy nhiên lại xuất trình giấy thăm nuôi bệnh nhân khác nên không được chị H. cho vào.

Người này sau đó lại ra ngoài và có động thái gọi điện cho ai đó. Sau đó thì người đàn ông trên xuất hiện và tới bàn trực lăng mạ chị H. dùng tay đấm thẳng vào mặt. Theo quá trình trích xuất camera, người đàn ông trên là người nhà của 1 bệnh nhân trong viện. Hiện bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an để xử lý đối tượng có hành vi hành hung nhân viên y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó vào tối 17/5, tại bệnh viện Tây Ninh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Một bệnh nhân đã gây mất trật tự, có nhiều lời lẽ xúc phạm, hăm dọa nhân viên bệnh viện, sau đó nhắn tin đe dọa các cán bộ y bác sĩ.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngày 15/5 vừa qua cũng xảy ra vụ việc tương tự. Vào khuya cùng ngày, bệnh nhân tiếp nhận tiếp nhận bệnh nhân L.T.M.H (22 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) trong tình trạng không ăn uống được, đau tức ngực, tê chân tay. Trong lúc cấp cứu, bố bệnh nhân H. liên tục to tiếng, bảo vệ bệnh viện là anh N.V.H.P đã yêu cầu người đàn ông này ra ngoài.

Sau đó, bố và anh trai bệnh nhân liên tục mắng chửi bác sĩ ca trực. Thấy anh P. đi ra, người bố và anh trai liền lao vào tấn công, đấm đá túi bụi khiến nạn nhân gục xuốc đất. Một nữ điều dưỡng bệnh viện tới can ngăn cũng bị giật bảng tên, hành hung





Xem thêm: Sốc khi nữ điều dưỡng bị hành hung dã man vì bị nhầm rút ống thở của bệnh nhân

Chi Nguyễn (t/h)