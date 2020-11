Kinh hoàng phát hiện người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ, không mảnh vải che thân

Tin tức mới nhất ngày 1/11, VTC News dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông khỏa thân được phát hiện tử vong tại phòng trọ.



Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông Vi Văn V. (SN 1978, quê Nghệ An). Nơi xảy ra vụ việc là một phòng trọ ở ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà (TP Thuận An, tỉnh Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông Vi Văn V. (SN 1978, quê Nghệ An). Nơi xảy ra vụ việc là một phòng trọ ở ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng 31/10, khi đang ngủ thì người dân bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ phòng trọ. Khi đến xem, nhiều người bàng hoàng phát hiện ông V. đã tử vong.



Tiền Phong thông tin, trước đó người phụ nữ này chở theo con nhỏ qua phòng ông V. chơi rồi ngủ lại. Đến đêm, phát hiện cơ thể nạn nhân tím tái liền la hét cầu cứu người xung quanh nhưng không kịp.



Nạn nhân tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.



Được biết, giữa ông V. và người phụ nữ trên có tình cảm nam nữ, không phải vợ chồng. Thường ngày, ông V. sống một mình tại phòng trọ.



Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.



