Người đàn ông liều mạng bám trên nóc capo xe ô tô của vợ cũ suốt 20km vì tranh chấp tài sản

Video ghi lại vụ đụng độ giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng tranh chấp giữa biên giới 2 nước, rất may các binh sĩ vẫn kiềm chế nên chỉ dùng tay chân mà chưa sài đến súng đạn.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Jager sống ở Nam Phi trong lúc ra ngân hàng rút tiền đã bị bọn cướp theo dõi và lao ra cướp tiền ngay khi ông về tới cửa. Rất may cô cháu gái đã nhanh trí thả 2 chú chó ra và ông đã được chúng cứu sống.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.

Your browser does not support HTML5 video.