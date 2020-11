'Yêu' 3 lần với vợ khi uống rượu ba kích, người đàn ông nhập viện cấp cứu vì cương dương suốt 30 giờ

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội , đơn vị mới tiếp nhận và cấp cứu một bệnh nhân 40 tuổi nhập viện ngày 16/11 trong tình trạng cương dương liên tục trong vòng 30 giờ. Qua quá trình thăm khám, bệnh nhân vốn dĩ khỏe mạnh, không mắc bệnh mãn tính, cũng không có tiền sử dùng các chất gây nghiện.

Tuy nhiên, do không tự tin về khả năng giường chiếu, bệnh nhân này đã tìm đến rượu ba kích để hỗ trợ. Sau đó, người này thoải mái 'yêu' vợ, nhưng xong nhiệm vụ mà cậu nhỏ chẳng chịu xuống, tưởng là tác dụng của ba kích nên bệnh nhân tiếp tục chiều vợ 2 lần nữa.

Thế nhưng, dù đã quan hệ 3 lần mà cậu nhỏ vẫn không chịu xuống, thậm chí còn cương cứng hơn. Sau 30 tiếng chờ đợ không khá khẩm hơn, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện thăm khám.

Các bác sĩ xác định, nam bệnh nhân bị cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành điều trị bước đầu bằng cách gây tê gốc dương bật, hút và bơm rửa vật hang. Sau 70 phút điều trị vẫn không có kết quả, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở thông vật xốp – vật hang.

Sau phẫu thuật, dương vật của bệnh nhân đã dần mềm trở lại. Tuy nhiên, do đến viện muộn, hang dương vật bị thiếu máu kéo dài khiến hang dương vật bị xơ hóa, gây rối loạn cương dương.

Bác sĩ cho biết, cương đau dương vật là một rối loạn chức năng cương dương ở nam giới. Thường thường, tình trạng này tương đối hiếm gặp, khoảng 100.000 nam giới thì có 1-2 người mắc bệnh.

Thông thường, bệnh gây ra do nhiều nguyên nhân: Do dùng thuốc/các chất kích thích, các bệnh lý về huyết học/ đông máu, tiêm các chất hoạt mạch vào vật hang, các thuốc tăng sinh hồng cầu điều trị thiếu máu do suy thận, các thuốc làm tăng nồng độ hematocrit máu, nguyên nhân thần kinh và các nguyên nhân ác tính...



