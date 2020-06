Phải cắt bỏ đoạn ruột non vì ăn dưa hấu để qua đêm, nguyên nhân do cách bảo quản dưa hấu sai bét

Dưa hấu là trái cây giải nhiệt rất được ưa chuộng trong mùa hè. Dù ngọt mát và lành tính nhưng dưa hấu nếu không được bảo quản đúng cách sẽ gây hại cho cơ thể.



Nhiễm khuẩn vì ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh



Mới đây một người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) phải nhập viện sau 2 tiếng ăn dưa hấu để qua đêm trong tủ lạnh. Sau khi ăn ông bị đau bụng dữ dội. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử, phù nề và xung huyết 70 cm ruột non, buộc phải cắt bỏ.

Tìm hiểu tiền sử ăn uống của bệnh nhân, cả gia đình mới vỡ lẽn nguyên nhân là do miếng dưa hấu được bảo quản qua đêm trong tủ lạnh không đúng cách đã bị nhiễm khuẩn. Bệnh nhân ăn vào đã gây ra hiện tượng viêm ruột hoại tử xuất huyết cấp tính.

Cách bảo quản dưa hấu sai lầm gia đình bệnh nhân đó là đặt thẳng miếng dưa hấu vào trong tủ lạnh mà không bọc trong màng bọc thực phẩm hay túi nilon. Khi ăn phải, vi khuẩn trong dưa hấu lập tức phá hủy lớp màng nhầy của hệ tiêu hóa như dạ dày , ruột non. Nặng hơn nữa, vi khuẩn đã xâm nhập vào máu, gây dẫn đến nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng.



Dưa hấu chiếm tới 90% là nước, rất giàu đường tự nhiên và chất xơ. Vì là trái cây mọng nước nên khi đã bổ ra dưa hấu rất dễ hỏng, bị nẫu thối hoặc biến chất.



Các chuyên gia khuyến cáo dưa hấu sau khi được bổ ra nên ăn hết trong vòng 12 tiếng. Trong trường hợp phải để qua đêm thì phải biết bảo quản dưa hấu đúng cách.



Trước hết, dưa hấu để trong tủ lạnh cần được bọc kín bằng nilon hay màng bọc thực phẩm, đặc biệt là phần bề mặt dưa đã được bổ ra. Bởi lẽ trong môi trường tủ lạnh chứa rất nhiều loại thực phẩm khác nhau kết hợp với nhiệt độ khá thấp là môi trường lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn, xâm nhập vào dưa.



Một số vi khuẩn lại có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường nhiệt độ thấp, ví dụ như Yersinia và Listeria, nếu ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn nó sẽ gây ra các bệnh đường ruột.



Để đảm bảo an toàn hơn khi ăn dưa hấu để qua đêm, bạn nên cắt bỏ phần 1-2cm mặt cắt bên ngoài của miếng dưa hấu. Thực tế, vi khuẩn vẫn có thể xâm chiếm miếng dưa từ bên ngoài ở một mức độ nhất định ngay cả khi dùng màng bọc do việc việc cắt bỏ lớp dưa bên ngoài sẽ tránh được nguy cơ nhiễm khuẩn.

Lợi ích của trái dưa hấu.