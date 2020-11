Phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới nền đất, nghi rơi từ tầng cao chung cư tử vong

Theo thông tin từ VTC News, chiều 30/11 lãnh đạo Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong mới xảy ra ở trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 30/11, người dân ở khu đô thị Mễ Trì (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) bất ngờ nghe tiếng động lớn ở phía khuôn viên chung cư. Khi ra kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một người đàn ông rơi từ tầng cao ở tòa chung cư CT3 – 2 xuống đất tử vong.

Nơi phát hiện vụ việc

Ngay lập tức, vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính nạn nhân.

Người dân xung quanh cho biết, nạn nhân khoảng 30 đến 35 tuổi, được cho là rơi từ tầng 6 chung cư CT3 – 2 xuống đất.



Liên quan đến vụ việc trên, theo Pháp luật & Bạn đọc, đến chiều 30/11 một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì cho biết, danh tính nạn nhân là anh Bùi Thanh T. (SN 1987, quê Phúc Thọ TP Hà Nội). Được biết, người này đang trọ tại Mễ Trì Thượng.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông này đi tới khu vực cầu thang thoát hiểm rồi nhảy xuống dưới.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.