Vụ chồng sát hại vợ ngay tại nhà bố mẹ vợ ở Cà Mau: Hung thủ treo cổ tự tử tại nhà riêng

Tin tức mới nhất ngày 25/11, báo Giao Thông đưa tin, ông Hồ Văn Do (47 tuổi, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) đã được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.



Ông Do được xác định là người đã đâm vợ là bà L.T.B. (48 tuổi, ngụ ấp Phong Lưu, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) tử vong vào tối ngày 22/11, sau đó bỏ trốn. Nơi xảy ra vụ việc là nhà ông Lâm Văn X. (80 tuổi, ở xã Tân Hưng, bố vợ của Do).



Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 22/11, bà B. sang nhà bố mẹ ruột ăn cơm. Nửa tiếng sau, ông X. bất ngờ nghe tiếng vợ hô hoán rằng con gái bị chồng đâm nên vội vã chạy ra.

Ảnh minh họa



Lúc này, ông X. hoảng hốt khi thấy bà B. đang nằm trên vũng máu, khi kiểm tra thì phát hiện bà B. đã tử vong. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, bà B. tử vong do bị đâm thủng tim, phổi. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình



Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể bà B. đã được cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.



Sau khi gây án, Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 25/11, người này được mọi người phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà riêng.

Được biết, Do và vợ vừa ra tòa ly hôn vào ngày 18/11.



Theo TN/SKCĐ