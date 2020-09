Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu tử vong vì buồn bực chuyện cá nhân

Tin tức mới nhất ngày 5/9, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của anh H.M.H. (34 tuổi, trú ở Đình Thần 69, thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4/9 người dân xung quanh bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh cùng lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ nhà anh H. Khi chạy đến xem, không ít người hoảng hốt khi thấy người đàn ông 34 tuổi tẩm xăng tự thiêu , người cháy hừng hực như một ngọn đuốc sống.

Ngay lập tức, những người xung quanh đã lao lên dập lửa cứu người. Tuy nhiên do lửa bốc cao và cháy mạnh, nạn nhân bị bỏng toàn thân, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến rạng sáng 5/9, nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Theo hàng xóm, thời gian gần đây anh H. bị buồn chuyện cá nhân nên tâm trạng rất thất thường.

Mới 21h ngày 30/8, tại khu phòng trọ ở thôn Tây Sơn Đông (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) cũng xảy ra một vụ tự thiêu. Nạn nhân tử vong là chị Cái Thị Hồng Tơ (SN 1987; ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hiện trường vụ việc.

Được biết, vợ chồng chị Tơ từ Thừa Thiên - Huế vào huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) thuê phòng trọ ở để đi làm công nhân tại dự án Nam Hội An. Hai người đã có 4 người con, đứa bé nhất mới 13 tháng tuổi.

Tối 30/8, vợ chồng chị Tơ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, chị Tơ mua can xăng mang ra khu đất trống cách phòng trọ khoảng 10 mét rồi tẩm lên người để tự thiêu. Khi phát hiện sự việc, người chồng đã nhanh chóng dập lửa cứu vợ nhưng không thành.



